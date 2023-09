“Ho pensato al ritiro”: Juventus, Pogba spiazza i tifosi

Arrivano le parole del centrocampista della Juventus Paul Pogba riguardo l’ultimo periodo della sua carriera

La Juventus ha deciso di ingaggiare Paul Pogba nell’estate del 2022 a parametro zero per avviare di nuovo un ciclo vincente. Doveva essere uno di quelli che avrebbe portato i bianconeri al successo, ma in realtà in campo non si è quasi mai visto.

Troppi infortuni, iniziati già durante la preparazione estiva. E soprattutto, una gestione del suo fisico – già abbastanza difficile – volta alla presenza del Mondiale di Qatar 2022. Anche questo ha influito sulla scorsa stagione. La Juve non si è imposta sul giocatore, che ha scelto di non operarsi subito, trascinandosi il problema per tutto l’anno. Il risultato è stato la perdita del Mondiale con la Francia e della stagione con i bianconeri.

La scorsa stagione, anche per una serie di problemi muscolari, Pogba ha collezionato soltanto 10 presenze – siglando un assist – per un totale di 161′ in tutte le competizioni. Ora, invece, le presenze sono due, entrambe da subentrato, con 52′ giocati.

Allegri ha detto che basterebbe avere il centrocampista francese anche per una mezz’ora a partita in cui può dare il massimo ed essere decisivo. Un commento che spiega, però, come sia poco integro il giocatore, che ha pensato anche di lasciare il calcio giocato.

Juventus, Pogba: “Ho pensato di ritirarmi”

Paul Pogba, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di ‘Al Jazeera’: “Non mi arrenderò mai, voglio che chi mi critica si rimangi le parole e dimostrare che non sono debole. Il denaro cambia le persone e può distruggere una famiglia. A volte, quando ero da solo, pensavo ‘non voglio più avere soldi, voglio ritirarmi, voglio stare con persone normali che mi ameranno per quello che sono e non per i soldi e la fama”.

Un momento davvero difficile per Pogba a livello personale e familiare. Il centrocampista della Juventus ha subito molte critiche per la sua integrità fisica, accompagnate anche dalle voci riguardo i comportamenti di alcuni membri della sua famiglia. I soldi, poi, sono una componente spesso divisiva all’interno di contesti familiari delicati.

Pogba, però, ha voglia di riprendersi tutto dopo aver pensato di ritirarsi dal calcio giocato. La rivelazione spiazza senza dubbio i tifosi della Juve, che vorrebbero rivedere il giocatore dominante ammirato nei primi anni della sua carriera. Non sarà semplice, soprattutto perché i problemi fisici con cui fare i conti sono parecchi.