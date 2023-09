Juventus, Fagioli e Miretti: chi sostituirà Pogba e il rimpianto Rovella

Fagioli o Miretti? Chi sostituirà definitivamente Pogba dopo lo stop del centrocampista francese? Allegri dovrà fare i conti con le nuove scelte in mezzo al campo, e occhio al possibile rimpianto dopo la cessione di Rovella

Lo stop di Pogba spingerà Allegri e la Juventus a puntare con forte decisione, e in maniera definitiva, sull’accoppiata Fagioli-Miretti per il ruolo di mezz’ala destra. Decisamente più defilata la candidatura di McKennie, il quale potrebbe alternarsi sulla fascia destra con Weah. Ad oggi, Fagioli resta in leggero vantaggio su Miretti, anche se l’ex Cremonese dovrà riconquistare la migliore condizione fisica dopo l’infortunio alla clavicola.

Un’accoppiata per il futuro ma che, per il momento, non potrà assicurare esperienza, carisma e qualità totali negli ultimi 16 metri di campo. Questo ciò che perderà Allegri con l’assenza di Pogba, anche se Fagioli sarà chiamato alla stagione della definitiva consacrazione. La Juventus si aspetta tanto dal suo numero 21, il quale è pronto a un nuovo step di crescita.

Detto questo, occhio anche al ruolo di Miretti. Il tecnico bianconero potrebbe utilizzarlo sia nel ruolo di mezz’ala destra (ballottaggio con Fagioli), sia nel ruolo di mezz’ala sinistra, prima alternativa a Rabiot. Attenzione, però, al possibile rimpianto Rovella: l’ex Genoa avrebbe consentito ad Allegri di dirottare Locatelli in posizione di mezz’ala.

Fagioli e Miretti al posto di Pogba: Juventus sul mercato a gennaio?

In attesa di capire concretamente gli sviluppi della situazione Pogba, la Juventus affiderà il centrocampo ai suoi giovani. Occhio, però, alla prossima finestra di calciomercato. I bianconeri potrebbe valutare l’affondo su un nuovo profilo. Un pressing che potrebbe consentire ad Allegri di puntellare la linea mediana per la seconda parte della stagione.

I bianconeri dovranno cercare di centrare tassativamente il quarto posto, e la presenza di un centrocampista d’esperienza, abile nel possesso palla e incisivo nella trequarti avversaria, potrebbe rappresentare una priorità assoluta in vista del prossimo mercato. Sono attese novità e nuovi dettagli: Allegri, per il momento, dovrà affidarsi ai sui giovani, con la speranza di ricevere un regalo in vista della prossima sessione di calciomercato.