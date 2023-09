Fiorentina-Atalanta, Italiano e Gasperini alla ricerca dell’Europa

Partita fondamentale per le due compagini nonostante siamo solo alla quarta giornata di campionato.

Siamo solo alla quarta giornata di campionato ma è già possibile fare delle considerazioni, perchè dire “tirare le somme” sarebbe forse prematuro, circa alcune situazioni particolari.

La quarta sarà una giornata importantissima per la Serie A, uno di quei crocevia che, in qualche modo, influenzeranno anche le prossime partite. Se da un lato ci sono il derby di Milano e Juventus-Lazio, dall’altro c’è un’altra partita che potrà dirci molto sul futuro andamento della stagione. Si tratta di Fiorentina-Atalanta.

I viola sono reduci da una pesante sconfitta contro l’Inter, un 4-0 da cui bisogna riprendersi in fretta. Con 4 punti in classifica la Fiorentina deve rimanere agganciata al treno dei posti europei. E quale occasione migliore se non quella contro l’Atalanta che, con 6 punti in classifica, se dovesse vincere metterebbe i viola già a cinque lunghezze di distanza. Al netto, ovviamente, delle partite di Napoli e Verona, impegnate contro Genoa e Bologna.

Né la Fiorentina né l’Atalanta possono permettersi un passo falso. Mantenere il ritmo di quelli davanti, approfittando magari del passo falso di una, se non di tutte e due, delle milanesi, è un’occasione imperdibile.

Fiorentina-Atalanta: le probabili formazioni al rientro dalla sosta

Chi scenderà in campo, dunque, per questa partita? Entrambe le squadre ci arrivano con una situazione particolare.

L’Atalanta ha avuto ben 11 giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Un dato straordinario che testimonia la crescita della Dea, ma che al tempo stesso mette in difficoltà Gasperini. Non dovrebbero esserci, tuttavia, sorprese, nell’undici titolare bergamasco. L’Atalanta dovrebbe qui di scendere in campo con Musso tra i pali, Scalvini Djimsiti e Kolasinac in difesa, Zappacosta, De Roon, Ederson e Ruggeri a centrocampo e, infine, Koopmeiners e De Ketelaere dietro alla punta Scamacca.

Vincenzo Italiano, invece, dovrebbe avere qualche ballottaggio in più rispetto al collega Gasperini. Non dovrebbe però rinunciare a Nico Gonzalez, mentre sono ancora in dubbio Sottil e Brekalo. La Fiorentina, dunque, dovrebbe scendere in campo con Terracciano, Dodo, Milenkovic, Ranieri e Biraghi in difesa, Mandragora e Arthur a centrocampo, Bonaventura, Nico Gonzalez e Brekalo la punta Nzola.

Occhio perchè l’Atalanta ha vinto due delle ultime quattro trasferte contro al Fiorentina. Un 50% che pesa sulle spalle della Viola, intenzionata ad invertire il trend per continuare a rincorrere un posto in Europa.