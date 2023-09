Sommer: “Il Derby sarà da brividi, non vedo l’ora! Ecco perché ho scelto l’Inter»

Sommer è stato uno degli acquisti dell’Inter per questa nuova stagione: ecco cos’ha dichiarato in occasione del Derby di Milano.

Yann Sommer è uno dei nuovi acquisti compiuti dall’Inter per questa stagione 2023/24. Il suo approdo in nerazzurro ha tenuto banco in Serie A per settimane e settimane, con il Bayern Monaco che non lo ha liberato subito. In occasione di Inter-Milan ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti.

Sommer, per la prima volta in qualità di giocatore dell’Inter, ha infatti rilasciato una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ in cui ha parlato della trattativa che lo ha portato a vestire la maglia nerazzurra e del Derby di Milano.

Dalle sue parole traspare la carica per un appuntamento senza dubbio tra i più importanti della stagione per la sua nuova squadra. Un derby porta infatti con sé tante responsabilità ma anche tanta consapevolezza, che il portiere svizzero ha ancora una volta dimostrato di avere.

Sommer ha parlato del suo approdo all’Inter e del Derby di Milano per cui manca ormai pochissimo. Le sue parole

Yann Sommer ha parlato così a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Ho scelto l’Inter per tradizione, forza ed eccellenza. Quando ho fatto questa scelta ho considerato il tecnico, l’allenatore dei portieri, lo stile di gioco, lo stadio, i tifosi, la vita in città per la mia famiglia. Ho capito che questo era il posto giusto per me. Non ho mai avuto paura di non venire, durante la trattativa ero molto sereno. Non so bene cosa sia successo tra i club, ma avevo fiducia”.

“A San Siro – ha continuato Sommer – c’è una diversa atmosfera e io lo amo già: è rumoroso, emozionante, divertente. Tutti quelli con cui avevo parlato prima, mi avevano detto che San Siro è uno stadio unico!”.

E poi sul Derby di Milano: “Tutti i derby sono speciali, ce ne sono pure in Germania e Svizzera, ma questo è unico per lo spessore di entrambe le squadre, per il prestigio e l’importanza che ha per tutto il vostro Paese. Non vedo l’ora di giocare, sarà da brividi. Rodriguez, oggi al Torino, mi ha sempre parlato del Derby di Milano”.