Premier League, De Zerbi show: il Brighton batte lo United e vola in campionato

Clamorosa vittoria del Brighton ai danni del Manchester United. La squadra di Roberto De Zerbi ora è quarta in campionato.

Inizio di campionato straordinario per Roberto De Zerbi ed il suo Brighton, che continuano il loro percorso positivo battendo anche il Manchester United.

Straordinaria la vittoria conquistata contro i Red Devils nella quinta giornata di Premier League. Un 3-1 a Old Trafford che, dopo aver battuto anche il Newcastle settimana scorsa, sancisce il peso che questa squadra può avere nel campionato più bello del Mondo. Annichilito il Manchester United, che sprofonda al tredicesimo posto con due vittorie e tre sconfitte. 12 i punti conquistati finora dal Brighton, quarto in classifica con quattro vittorie ed una sconfitta.

Percorso quasi netto per l’allenatore italiano, che sta conquistando l’Inghilterra giornata dopo giornata. Raccolta l’anno scorso l’eredità di Potter, che lasciava la squadra al nono posto, De Zerbi l’ha portata al sesto posto l’anno scorso conquistando anche una clamorosa qualificazione all’Europa League.

Ma non è soltanto una questione di risultati. Il Brighton di De Zerbi è una squadra bella da vedere. Divertente ma cinica e concentrata.

Premier League, De Zerbi e il Brighton volano

Un inizio di campionato, lo ripetiamo, straordinario. Attenzione, però, perchè Roberto De Zerbi non è sorpreso.

“Il calcio è bello per questo, perchè chiunque può vincere. Stiamo giocando con coraggio e penso che il Brighton stia crescendo, ma non ne sono sorpreso“, ha commentato il tecnico italiano al termine del match con il Manchester United.

Ad inizio stagione De Zerbi aveva già dichiarato tutta la sua fiducia nella squadra, nonostante un mercato durante il quale il Brighton aveva ceduto quattro pedine importanti. “Possono toglierci i calciatori, non la nostra anima”, aveva commentato De Zerbi dopo le cessioni di Trossard, MacAllister, Caicedo e Sanchez.

Il tecnico italiano ha trovato pare aver trovato la sua dimensione nel calcio inglese e nel Brighton, che dice di essere orgoglioso di allenare. Occhio, però, perchè il nome di De Zerbi è sempre più sulla bocca delle grandi squadre, che di certo non si faranno scappare l’occasione. Attenzione soprattutto a Manchester United e Chelsea, i cui risultati non stanno per nulla soddisfacendo società e tifosi, e potrebbero pensare ad un cambio in panchina già dalla prossima stagione.

Occhio adesso all’Europa League. Giovedi il Brighton affronterà l’AEK Atene nella prima storica partita europea del club.