Fantacalcio, è l’ora degli scambi: ecco su chi puntare

Cinque top player della Serie A stanno faticando in questo primo scorcio di campionato: vanno tenuti oppure è meglio scambiarli?

È già tempo di primi bilanci in Serie A e al Fantacalcio. L’Empoli, nella giornata odierna, ha deciso ad esempio di esonerare Paolo Zanetti dopo la pesante sconfitta rimediata per mano della Roma. Al suo posto, salvo sorprese, dovrebbe tornare Aurelio Andreazzoli il quale avrà il compito di rilanciare un gruppo che ha faticato molto in questo primo scorcio di campionato e, soprattutto, valorizzare il talento di Tommaso Baldanzi ancora a quota zero reti.

Il classe 2003 rappresenta una delle principali delusioni al Fantacalcio ma non è l’unico top che, al momento, non ha rispettato le aspettative. In questo articolo andiamo ad analizzare la posizione di altri 4 giocatori finiti in crisi per diversi motivi e che, nelle prossime gare, rischiano di andare incontro ad altre prestazioni incolori. Tenerli è un rischio: prendiamo quindi in considerazione l’idea di scambiarli con altri elementi più in forma. L’elenco, ad esempio, comprende il nome di Mattia Zaccagni (listato attaccante in alcune leghe).

Avremmo potuto citare Ciro Immobile ma il capitano, pur avendo faticato molto finora, resta comunque il rigorista principe dei biancocelesti. Da qui la scelta dell’ex Verona, incappato in due ammonizioni nei primi quattro turni del campionato. Il doppio impegno in Champions League rischia di togliergli lucidità: puntare su di lui è un azzardo. Scambiarlo con Walid Cheddira o Mateo Retegui può essere una valida soluzione.

Fantacalcio, tengo o scambio? I 5 casi della Serie A

Proseguiamo con Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha servito un passaggio vincente contro il Sassuolo ma nelle due partite successive non ha offerto prestazioni degne della sua fama, venendo addirittura sostituito. Il rapporto con Rudi Garcia fatica a decollare, anche perché il tecnico gli chiedo di aiutare molto in fase difensiva. Un compito non proprio nelle corde di Kvara, apparso spento e privo della verve dell’ultima annata. Tenerlo o scambiarlo? Fare a meno di lui non è facile, aspettiamo magari la gara sul campo del Bologna: in caso di ennesimo flop, sapete cosa fare.

Tra le delusioni rientra anche Pasquale Mazzocchi, tra i peggiori nel match che ha visto la Salernitana soccombere sotto i colpi del Torino trascinato da Nemanja Rodonjic. Il 28enne, nonostante le 4 apparizioni registrate, non è riuscito a rendersi pericoloso in zona offensiva: si spiega anche così il periodo complicato vissuto dalla formazione di Paulo Sousa. Al suo posto, cerchiamo di prendere Victor Kristiansen.

Chiudiamo con M’Bala Nzola, ancora lontano dalla forma migliore. Vincenzo Italiano punta su di lui ma, al tempo stesso, sta gradualmente inserendo Lucas Beltran (l’acquisto più oneroso nella storia della Fiorentina). Il ballottaggio, a breve, entrerà nel vivo: l’ex Spezia può scivolare indietro nelle gerarchie. La sfida con l’Udinese sarà decisiva per lui: concediamogli ancora fiducia. Riprendendo, infine, il discorso su Baldanzi: teniamolo. Andreazzoli saprà di certo rilanciarlo.