Debacle della Juve con il Sassuolo, Allegri: “Abbiamo giocato una partita farfallina”

Al netto delle polemiche per la mancata espulsione di Domenico Berardi, Allegri ha sottolineato la cattiva prestazione della sua Juve.

Dopo l’ottimo successo di una settimana fa contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, la Juve è letteralmente crollata questa sera al Mapei Stadium. I bianconeri, infatti, hanno perso contro il Sassuolo di Alessio Dionisi con un netto 4-2.

Le difficoltà degli uomini di Massimiliano Allegri si sono subito palesate, visto che il team emiliano è passato subito in vantaggio, esattamente al 12’, con la conclusione dalla distanza di Armand Laurienté. Ques’utimo, però, è stato sicuramente favorito da una grandissima papera di Szczesny. La Juve, tuttavia, è riuscita a pareggiare nove minuti dopo con l’autogol di Vina, che ha depositato nella propria porta un cross pericoloso Federico Chiesa.

Ma il Sassuolo è andato di nuovo avanti al 41’ con un bellissimo gol realizzato da Domenico Berardi, il quale poteva giocare questa gara proprio con la maglia bianconera. Tuttavia, lo stesso attaccante esterno è stato graziato sia dall’arbitro Colombo che dal VAR, visto che ha rimediato solo un cartellino giallo per un duro intervento su Bremer.

Sassuolo-Juve, Allegri: “Stiamo stati leggeri, abbiamo perso dei punti importanti”

La Juve, dopo varie occasioni dei padroni di casa, è riuscita comunque a pareggiare con Federico Chiesa, ma poi ha dovuto alzare bandiera bianca dinanzi al gol di Andrea Pinamonti e all’incredibile autogol nei minuti finali di Federico Gatti. Al netto delle polemiche per il mancato rosso a Domenico Berardi, la prestazione della ‘Vecchia Signora’ è stata davvero deludente.

Lo stesso Massimiliano Allegri, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’, non ha infatti parlato della mancata espulsione di Domenico Berardi, ma della prestazione dei suoi calciatori: “Voglio parlare delle gara e non delle decisioni arbitrali. Siamo stati leggeri, abbiamo disputato una partita ‘farfallina’. Era una sfida importante ed abbiamo perso punti importanti”.

Il tecnico toscano ha poi continuato il suo intervento: “Qualche gara l’ho fatta e so sia i pregi che i difetti di questa squadra. Le avvisaglie c’erano state, ma ora dobbiamo pensare alla gara contro il Lecce. Non ci dobbiamo abbattere. Vlahovic? Deve migliorare. Dusan ha avuto delle occasioni in cui poteva fare meglio, anche se non è stato bene in questi ultimi giorni. Ma tutta la squadra non ha giocato bene”.