Inter, Inzaghi sull’infortunio di Arnautovic: “Vediamo cosa diranno gli esami”

L’Inter ha vinto di misura in casa dell’Empoli di Andreazzoli ma la nota dolente è stata quella dell’infortunio di Arnautovic. Le parole di Inzaghi.

L’Inter ha, grazie al gol di Federico Dimarco, in casa dell’Empoli appena passato sotto la gestione di Aurelio Andreazzoli. La quinta giornata si è così conclusa, per i nerazzurri, con la quinta vittoria consecutiva per la squadra di Simone Inzaghi. L’unica nota dolente è stata l’infortunio di Marko Arnautovic, che ha lasciato il campo accasciandosi a bordocampo in lacrime. La speranza è che non si tratti di nulla di troppo grave. Ne ha parlato, nel post-partita, lo stesso tecnico.

Dopo la vittoria, la quinta, conquistata dall’Inter contro l’Empoli ha parlato a così in conferenza stampa Simone Inzaghi: “Queste partite sono importanti. Ho fatto i complimenti ai ragazzi per l’approccio e per la pazienza che abbiamo avuto. Dovevamo fare il secondo gol, con l’infortunio abbiamo fatto dieci minuti in dieci e abbiamo sofferto un po’”. Ma poi ha anche parlato delle condizioni, dopo una prima disamina della situazione, di Marko Arnautovic.

Empoli-Inter, Inzaghi parla delle condizioni di Arnautovic: si teme un infortunio serio

Simone Inzaghi, ha perciò parlato di Arnautovic in conferenza stampa: “Non abbiamo parlato io e Marko. Ma intanto posso dire che dobbiamo vedere come sarà l’esame strumentale del suo infortunio”. L’attaccante, dopo uno scatto, si è sentito tirare e non è riuscito neppure a tenersi su. Si è immediatamente accasciato a bordocampo vicino alla sua panchina. Tanto che lo stesso Lautaro Martinez gli si è subito avvicinato.

Bisognerà perciò aspettare l’esito degli esami strumentali. Il rischio che l’attacco sia decisamente corto per l’Inter di Inzaghi adesso è serio. Considerando che da qui alla sosta per le nazionali, che ci sarà a metà ottobre, si giocherà ogni tre giorni tra Serie A e Champions League.