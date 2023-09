Lazio-Torino, turnover sì o no? Sarri esce allo scoperto

La sfida tra Lazio-Torino è pronta a entrare nel vivo. Padroni di casa obbligati alla vittoria per archiviare un inizio di stagione deludente e per cercare di invertire immediatamente la rotta. Occhio alle scelte di Sarri per la sfida del turno infrasettimanale.

Lazio obbligata alla vittoria per cercare di smuovere la classifica e spingere il piede sull’acceleratore dopo un inizio di stagione a dir poco deludente. Sarri dovrà cercare di invertire immediatamente la rotta per evitare ulteriori malumori e potenziali problematiche. Il tecnico biancoceleste, in vista del turno infrasettimanale contro il Torino, match valido per la 6^ giornata di Serie A, potrebbe affidarsi a un sostanziale turnover.

Occhio al capitolo infortunati: Patric, Romagnoli e Zaccagni non sono al meglio. Acciacchi fisici da valutare nelle prossime ore, ma la sensazione è che Sarri concederà ai tre giocatori un turno di riposo. Attenzione anche alla posizione di Immobile: il capitano biancoceleste potrebbe partire dalla panchina in favore di Castellanos. Qualche dubbio a centrocampo, dove Guendouzi proverà a insidiare la titolarità di Kamada.

Detto questo, Sarri dovrà sciogliere dubbi e riserve nelle prossime ore. Possibile turno di riposo anche per Cataldi, ma in cabina di regia sarà adattato Vecino, ancora fuori Rovella. Punto interrogativo sull’ex centrocampista della Juventus, utilizzato con il contagocce in questo inizio di stagione (complice anche un leggero infortunio nella primissima parte del campionato). In caso di forfait di Zaccagni, Sarri si affiderà a Pedro sulla fascia sinistra.

Lazio-Torino, le scelte di Sarri: dubbi e ballottaggi

Qualora Romagnoli e Patric dovessero alzare ufficialmente bandiera bianca, Sarri si affiderà alla coppia difensiva composta da Gila e Casale. La decisione definitiva sugli infortunati arriverà solamente nelle prossime ore dopo l’ultimissima rifinitura prima del match. Castellanos, come detto, proverà a insidiare la titolarità di Immobile, ma in un momento così delicati, Sarri potrebbe confermare il suo capitano dal primo minuto.

Per quel che riguarda il ballottaggio Kamada-Guendouzi, il centrocampista giapponese resta in vantaggio sull’ex Marsiglia. Difficilmente Sarri li schiererà contemporaneamente dal primo minuto. Di seguito le probabili formazioni di Lazio-Torino, match valido per la 6^ giornata di Serie A:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Casale, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile/Castellanos, Pedro

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic V.; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata