Lazio, la nuova decisione di Sarri su Guendouzi: occhio a Kamada

Guendouzi è pronto a scalare le gerarchie del centrocampo della Lazio. Sarri potrebbe valutare una mini rivoluzione a centrocampo già dalla prossima sfida contro la Juventus

Quale sarà il ruolo di Guendouzi nella nuova Lazio di Sarri? L’ex centrocampista del Marsiglia, subentrato in campo contro il Napoli nel corso della ripresa, ha messo in evidenza le sue caratteristiche da centrocampista moderno e totale. Corsa, qualità, temperamento e visione di gioco. Difficilmente Sarri deciderà di fare a meno dell’ex Marsiglia dal 1′ in vista della prossima 4^ giornata contro la Juventus.

Guendouzi potrebbe giocarsi una maglia da titolare con Kamada, ma occhio alla possibile rivoluzione di Sarri, pronto a far coesistere entrambi i centrocampisti. Kamada, di fatto, ha dimostrato di essere integrato perfettamente nella nuova realtà biancoceleste, e il gol contro il Napoli è la conferma di un ottimo impatto in Serie A.

Difficilmente Sarri deciderà di escluderlo dal suo undici titolare, ed è per questo motivo che il tecnico biancoceleste starebbe valutando la possibilità di schierare Guendouzi nel ruolo di centrocampista centrale in cabina di regia. La sua fisicità e forza fisica potrebbero rappresentare una garanzia per l’equilibrio del centrocampo della Lazio, garantendo anche visione di gioco, qualità nell’impostazione e grande temperamento.

Guendouzi cambia ruolo? Cataldi e Rovella scivolano in panchina

Qualora Sarri dovesse confermare l’idea di schierare Guendouzi in cabina di regia, Cataldi e Rovella potrebbero scivolare al secondo posto nelle scelte del tecnico biancoceleste. Occhi puntati, soprattutto, su Rovella. L’ex Juventus, arrivato alla Lazio per recitare un ruolo da protagonista, potrebbe ritrovarsi escluso dall’undici titolare dopo la “promozione” di Guendouzi.

Il triplo impegno stagione della Lazio, però, consentirà a tutti i centrocampisti di ruotare e trovare spazio in maniera costante. Nel caso di Rovella, infatti, l’ex bianconero potrebbe agire sia da centrocampista centrale, sia da mezz’ala. Sarri potrebbe affidargli la regia del centrocampo, o schierarlo come prima alternativa a Luis Alberto o allo stesso Kamada. Detto questo, non è escluso che il tecnico biancoceleste possa decidere di mantenere l’attuale organizzazione tattica, con Cataldi playmaker, e Kamada-Guendouzi pronti a giocarsi una maglia da titolare.