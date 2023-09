EA FC 24, pronto il lancio del gioco: tante novità, ecco i migliori della Serie A

Rivoluzione storica, a partire dal nome, per il famoso gioco. C’è attesa per la partenza ufficiale.

E’ questione di ore e poi venerdi 29 Settembre debutterà nel mondo dei videogames FC 24, nuovo videogioco EA che prende l’eredità di FIFA 2023. Svolta storica, tanti cambiamenti nel gioco, a partire da un ruolo sempre più importante dato al calcio femminile. Le donne potranno essere utilizzate anche nella stessa squadra, nelle Modalità Carriera o Ultimate Team. Svolta a dir poco epocale per il mondo dei videogames.

In attesa del debutto ufficiale del gioco (in queste settimane abbiamo vissuto comunque tante anteprima) abbiamo valutato i calciatori con i migliori Ratings per quel che riguarda la serie A. E ci sono tanti importanti cambiamenti: solo 3 giocatori hanno 91 tra gli uomini e sono Mbappe, Haaland e il belga De Bruyne. Tra le donne ha lo stesso punteggio la stella del Barcellona Alexia Putellas.

Nella Top 100 tra uomini e donne, come riportato anche dai colleghi di Goal.com, da notare che il primo calciatore della Serie A è il centravanti nigeriano Victor Osimhen, bomber e stella del Napoli. Osservando tutte le rose la squadra con più potenziale resta l’Inter, davanti agli azzurri e a sorpresa alla Roma, terza con i numeri di Dybala e Lukaku, calato comunque ad 84. Più indietro invece il Milan che ha grandi numeri solo con Maignan, Leao e Theo ma che resta indietro nel complessivo.

Serie A, ecco tutti i ratings della classifica

Nella Top 100 tra uomini e donne ci sono 3 italiani, il portiere Gigio Donnarumma e Barella e Verratti, mentre tra le donne c’è la sola Cristiana Girelli, attaccante della Juventus femminile. Ecco alcuni dei migliori calciatori della Serie A, presenti in FC24:

Victor Osimhen 88 Mike Maignan 87 Lautaro Martinez 87 Kvicha Kvaratskhelia 86 Rafael Leao 86 Nicolò Barella 86 Paulo Dybala 86 Wojciech Szczesny 86 Alessandro Bastoni 85 Giovanni Di Lorenzo 85 Hakan Calhanoglu 85

Tra i vari dati incuriosisce un Ciro Immobile con un ratings superiore a Lukaku o anche a Federico Chiesa, sceso a un deludente 84. Scivolato molto indietro De Ketelaere, solo 76 per lui. Sorprende Tomori, un 84 che rappresenta un ratings molto alto. Bene anche il centrocampo campione d’Italia con Lobotka a 84 e Zambo Anguissa a 83.

Deludono le stats della Juve, a 84 c’è Paul Pogba mentre tutti gli altri abbastanza indietro. Per Vlahovic un deludente 83, quasi come Giroud fermo a 82. Insomma FC24 è pronto ad entrare nelle vostre case, domani l’uscita ufficiale.