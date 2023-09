Inter, dall’Arabia Saudita nuove conferme su Investcorp: la cifra in ballo è alta

L’Inter è finita nel mirino dell’Arabia Saudita, con Investcorp che punta a convincere Zhang per quanto riguarda l’eventuale cessione. La cifra in ballo è decisamente alta.

L’Inter resta concentrata sulla propria stagione e punta ad affrontare nel migliore dei modi la Salernitana alla 7^ giornata di Serie A. Specialmente per rimediare alla sconfitta subita in casa per mano del Sassuolo. Nel frattempo però le indiscrezioni per un’eventuale cessione del club, con il forte interesse di Investcorp, si susseguono all’impazzata. Le ultime conferme.

L’interesse di Investcorp, del fondo del Bahrein, per l’Inter sembrerebbe essere ogni giorno più concreto. A lanciare per primo l’indiscrezione è stato ‘Tuttosport’, che oggi ha intervistato anche un noto giornalista arabo informato sui fatti. Turki Al Ghamdi ha perciò reso note le ultime novità riguardanti il possibile affare.

Inter, Investcorp sempre più vicino? Le ultime novità dal noto giornalista arabo Turki Al Ghamdi

Turki Al Ghamdi ha dichiarato ai microfoni di ‘Tuttosport’: “Per l’acquisto dell’Inter dovrebbero essere stanziati circa 1.3 miliardi di euro. Anche se ora chiaramente si dovrà convincere Zhang a vendere. Il profitto successivo di Investcorp arriverà sviluppando la squadra e ottenendo successi locali e internazionali. Sarà fondamentale avere un proprio stadio per godere di enormi ricavi annuali, come avviene per gli altri top club del mondo”. Ma non è finita qui.

“Tempo fa – ha continuato il giornalista – è stata presa la decisione di acquisire un club calcistico come nuova risorsa da aggiungere al portafoglio. Adesso la scelta è ricaduta sull’Inter poiché è ritenuta una squadra adatta agli investimenti. Con una tifoseria numerosa e una proprietà attuale che, causa debiti, dovrà vendere. L’Inter ha una storia importante ed è uno dei club più prestigiosi del mondo. Qualora venisse costruito uno stadio di proprietà i ricavi sarebbero giganteschi”.

Infine, ha detto: “Tutto dipende da Zhang. Il target di Investcorp sarebbe quello di vincere tutto. In ambito nazionale e internazionale. Quindi si punterebbe sull’ingaggio. Ma anche il tesseramento di grandi fuoriclasse per raggiungere gli obiettivi prefissati”.