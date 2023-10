Napoli senza paura, ma vincono i campioni del Real Madrid

Un Napoli coraggioso non è riuscito a fare risultato contro il Real Madrid, che ha vinto grazie all’autogol di Meret

La partita del Maradona vede il Napoli sconfitto contro il solito Real Madrid pieno di campioni. La prestazione dei partenopei è stata abbastanza positiva, subito in vantaggio con il gol di Ostigard di testa, propiziato da un’uscita pessima di Kepa e dalla traversa di Natan colpita addirittura con la spalla.

Proprio nel momento di massima sicurezza della squadra di Rudi Garcia, è arrivato l’errore del giocatore infallibile per eccellenza, Giovanni Di Lorenzo, che con un passaggio orizzontale sbagliato per Lobotka consegna la palla Bellingham che serve Vinicius: nessuno scampo per Meret, 1-1.

Dopo il gol dell’1-1 il Napoli cala parecchio, accusando il colpo a livello psicologico e la squadra si abbassa molto. Vengono fuori le individualità del Real Madrid e sale in cattedra Bellingham, che prende palla sulla trequarti e vola indisturbato fino all’area di rigore del Napoli, saltando Ostigard e superando Meret. Anguissa in quest’occasione poteva fare di più, spendendo un fallo come invece fa Natan al 45′ evitando così un 1-3 pesantissimo.

Grande reazione del Napoli, ma vince il Real Madrid

Nella ripresa si verifica una straordinaria reazione del Napoli, capace di mettere sotto in lungo e in largo il Real Madrid e trovando anche il gol del pareggio. A realizzarlo è Piotr Zielinski su calcio di rigore guadagnato da Osimhen. Un palo-gol che fa sognare i tifosi del Maradona, che iniziano a spingere, trascinati dalle splendide giocate di Kvaratskhelia. La fantasia, però, deve fare i conti con la realtà.

Perché quando il Napoli cala il ritmo, il Real Madrid viene fuori. Sono diverse le occasioni per i Blancos, che iniziano tenere sempre la palla. Il 2-3 definitivo lo ‘segna’ Valverde con uno splendido tiro dalla distanza, fortissimo e deviato da Olivera, con Meret che non riesce a intervenire e il pallone che prima si stampa sulla traversa e poi lo colpisce dietro la testa: autogol.

Il forcing finale del Napoli non viene premiato e i giocatori di Garcia escono dal campo tra gli applausi del pubblico. Il Real Madrid porta a casa una vittoria da Real Madrid, grazie agli splendidi campioni che ha a disposizione Ancelotti. I cambi hanno inciso parecchio, con il primo che è stata la fotografia della partita: Modric per i Blancos, Elmas per i partenopei. Per fare risultato contro una squadra del genere serve giocare la partita perfetta per 90′ e il Napoli non ci è riuscito.

CLASSIFICA:

Real Madrid 6 Napoli 3 Braga 3 Union Berlino 0

