Cassano critica Rafael Leao: la risposta con l’emoji del pagliaccio

Antonio Cassano ha criticato duramente Rafael Leao in diretta alla Bobo TV e la risposta del portoghese non si è fatta attendere

Il Milan ha pareggiato ieri in casa del Borussia Dortmund. Un altro 0-0 che complica il passaggio alla fase a eliminazione diretta dei rossoneri. Il Newcastle, infatti, ha battuto 4-1 il PSG e nella prossima giornata i parigini accoglieranno proprio il Milan al Parco dei Principi.

Insomma, Stefano Pioli e i suoi ragazzi devono portare a casa una vittoria se vogliono riprendersi. Anche perché la casella gol fatti – così come quella gol subiti – segna ancora uno zero difficile da digerire.

Proprio del Milan e della sua potenza offensiva ha parlato Antonio Cassano, oggi opinionista della Bobo TV. In particolare, Fantantonio si è soffermato sull’impatto di Rafael Leao, la cui prestazione aveva già fatto discutere contro il Newcastle per delle scelte complicate da perseguire che hanno poi avuto un pessimo esito.

E la Champions è una competizione composta da dettagli, se non si sfruttano i momenti favorevoli si rischia di rimanere delusi. L’uscita dalla fase a gironi rappresenta uno scenario che il Milan non vuole nemmeno contemplare dopo la semifinale della scorsa stagione, poi persa con l’Inter.

Milan, botta e risposta tra Cassano e Leao

Queste le parole di Antonio Cassano su Rafael Leao alla Bobo TV: “Ha fatto due o tre sgroppate, ma non rientra e non calcia in porta. Palla avanti e basta, zero assist, zero gol e sbaglia le giocate decisive. Il punto non si butta, ma la prossima sarà contro il PSG a Parigi. La giocata la sbaglia sempre, l’unica cosa buona è l’uno-due con Pulisic. Non difende mai e mi aspetto che crei dieci palle gol, ma gli manca sempre 1 per fare 31”.

Non si è fatta attendere la risposta di Rafael Leao, che ha citato il video in cui Cassano esprime questa opinione su Twitter. Nella descrizione ci sono delle emoji, fatte di grosse risate e anche di quella del pagliaccio, che testimoniano di come il portoghese non sia d’accordo con le parole di Fantantonio.

Leao ha voglia di incidere di più in Champions, dopo le ottime giocate in campionato. Il Milan ha bisogno dei suoi gol per superare il turno e a Parigi contro Mbappé – sicuramente irritato dal 4-1 subito a Newcastle – è un gran test per capire i rossoneri a che punto sono. Uscire nella fase a gironi sarebbe una grande beffa per Pioli.