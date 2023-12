Bellingham è strabiliante e Ancelotti “scomoda” Kaká: quella prima volta del brasiliano al Milan

Chi ricorda Kaká, lo considera inavvicinabile ma Carlo Ancelotti avvicina le prospettive di Jude Bellingham al campione brasiliano in giacca e cravatta.

In comune hanno (per ora) un club – il Real Madrid -, un allenatore – Carlo Ancelotti – e più di qualche caratteristica che giova alla squadra dalla metà del campo in avanti. Chi sono? Kaká e Jude Bellingham. Li separano vent’anni, gli stessi trascorsi da quando per la prima volta nel 2003 il tecnico italiano accolse il brasiliano al Milan al 2023, quando Ancelotti ha aperto le porte di Valdebebas all’inglese.

È stato lui, Re Carlo, a favorire un accostamento in prospettiva assolutamente inopinabile ma al contempo particolarmente emozionante, considerata la carriera internazionale dell’ex calciatore di Sao Paulo. Dopo aver provato ad avvicinare le gesta di Bellingham a quelle di Zidane, mister Ancelotti ci ha ripensato e negli occhi gli sono scorsi davanti i fotogrammi del primo Kaká. L’ha raccontato in conferenza stampa, presentando la gara del Real Madrid contro il Granada: “Sono sorpreso come quando vidi Kakà per la prima volta. Non dico che gli somiglia, ma ha qualcosa di Kakà”.