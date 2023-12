Josè Campana protagonista tra gli svincolati: ci pensa anche la Serie A

Il calciatore è attualmente libero tra i parametri zero. Ci pensano diversi club, il calciatore torna da un brutto infortunio.

I campionato internazionali sono ormai entrati nel vivo ed anche in Europa è quasi ufficialmente conclusa la fase a gironi delle tre principali competizioni europee. Intanto i club lavorano al presente e al futuro con il mercato che non si ferma praticamente mai.

Alcuni club in particolare lavorano a caccia di giocatori nel mercato degli svincolati, soluzioni in ruoli dove si è particolarmente scoperti. Una delle opzioni più intriganti del calciomercato svincolati è l’esperto centrocampista Josè Campana, trentenne reduce da un gravissimo infortunio ai legamenti. L’ex Levante è attualmente svincolato ed è un opzione molto interessante per diversi club in Europa.

Il calciatore subi’ un grave infortunio lo scorso Aprile e da poche settimane è tornato a pieno regime. A soli 30 anni Campana sente di aver ancora molto da dare ad alti livelli e in effetti il suo palmares parla per lui. Solo al Levante – suo ultimo club – 181 presenze e 14 gol, ma in generale il calciatore cresciuto nelle giovanili del Siviglia ha una carriera di grande rispetto.

Occhio al mercato svincolati, Campana nel mirino di diversi club

La carriera di Campana è di ottimo livello, ma è il 2019-2020 la stagione dove il centrocampista spagnolo regala il meglio di sè. In quell’anno Josè ha collezionato 7 assist e addirittura 63 passaggi chiave, dietro solo a una leggenda come Lionel Messi. In quell’anno Campana ha fatto meglio di calciatori come Odegaard, Toni Kroos e Benzema. Un calciatore bravo sia nella fase difensiva che in quella qualitativa e Campana è senza dubbio da annoverare nella storia del Levante.

Campana ha giocato nel Levante, ma anche in altri club importanti come Crystal Palace, Porto e Norimberga. Josè Campana è stato acquistato nel 2014 dalla Sampdoria ma il calciatore non ha mai giocato nel club blucerchiato e fu subito girato in prestito. Ora Campana potrebbe giocare davvero in Serie A e il suo futuro potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane.

Secondo alcune indiscrezioni sul calciatore ci sono almeno 6 club, cinque provenienti dalla Liga e uno invece dalla Serie A e in tanti avrebbero chiesto informazioni. Campana non vede l’ora di tornare in campo e – dopo un lungo stop – potrebbe rientrare dalla porta principale.