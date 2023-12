Mourinho ne boccia 5: nuovi scenari di mercato a gennaio, cosa cambia al Fantacalcio

Mourinho pronto a rivoluzionare la Roma dopo la brutta prestazione contro il Servette. Gli scenari di mercato e al fantacalcio.

L’ennesimo sfogo che, a gennaio, può provocare una vera e propria rivoluzione di mercato. Non è andata giù a José Mourinho la prestazione offerta ieri sera dalla Roma sul campo del Servette. Il pareggio maturato al termine dei 90 minuti non mette a rischio la qualificazione al turno successivo dell’Europa League ma il mister originario di Setubal si attendeva tutt’altre risposte dai propri giocatori: da qui lo sfogo nell’immediato post-match (“tanti sono superficiali”) che, con tutta probabilità, avrà delle ripercussioni ad inizio anno.

Ma quali sono i giocatori finiti nel mirino dell’allenatore lusitano? Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, l’elenco comprende Houssem Aouar, Leonardo Spinazzola, Andrea Belotti, Renato Sanches e Zeki Celik. A deluderlo principalmente è stato l’algerino, fin troppo compassato nei movimenti ed autore di vari errori in fase di costruzione del gioco. I giallorossi lo avevano preso a parametro zero negli scorsi mesi, convinti di aver messo a segno un colpo eccellente. L’ex Lione, invece, è apparso involuto facendo grande fatica ad ambientarsi nella Città Eterna: appena 2 reti in 14 apparizioni complessive a fronte di tante performance deludenti.

Numeri negativi che potrebbero portare ad un clamoroso divorzio a gennaio che, tra l’altro, consentirebbe al direttore generale Tiago Pinto di iscrivere a bilancio una preziosa plusvalenza. Verso l’addio anche l’esterno ex Juventus, in scadenza il 30 giugno 2024: la trattativa relativa al rinnovo si è arenata da tempo, con il manager che non sembra intenzionato a riattivare i contatti e confermarlo in rosa. Per lui, in estate, si era fatto avanti l’Al-Shabab pronto a rifarsi avanti al fine di convincerlo a trasferirsi in Arabia Saudita.

Roma, le parole di Mourinho cambiano i piani di Pinto: sarà rivoluzione in estate

Belotti, dal canto suo, era partito bene mettendo a referto 2 reti ed altrettanti passaggi vincenti nelle prime 4 partite di campionato. Poi, però, ha abbassato i giri del proprio motore scivolando indietro nelle gerarchie di Mou che, nel derby e nel match vinto ai danni dell’Udinese, lo ha fatto accomodare in panchina senza impiegarlo. Al suo posto è stato impiegato Sardar Azmoun, che ha dato concreti segnali di crescita nelle ultime settimane.

Minimo, infine, il contributo offerto alla causa da Renato Sanches e Celik. L’ex Bayern, di fatto, continua ad essere tartassato che non gli consentono di allenarsi e giocare con regolarità (148 minuti in stagione) mentre il turco è andato a corrente alternata, trovando spazio soprattutto in Europa League. Mou, ora, pianifica la rivoluzione.