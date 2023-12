Marotta punta Taremi e prepara due rinnovi: imminente la fumata bianca per Lautaro

L’Inter punta Taremi e prepara il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez: nuovo incontro entro la fine di dicembre.

Ha le idee chiare l’Inter. Adesso la concentrazione è rivolta al big match di domenica sera sul campo del Napoli, che i nerazzurri intendono vincere in modo tale da tornare in vetta alla classifica e rispedire la Juventus al secondo posto. Poi, a partire da lunedì, si ricomincerà a riflettere sulle prossime operazioni di mercato. Il club, da una parte, cercherà di potenziare la rosa. Dall’altra, lavorerà al fine di blindare alcune colonne portanti della formazione di Simone Inzaghi. Ma andiamo con ordine.

Per quanto riguarda gli acquisti, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta si è messo alla ricerca di un centravanti capace di fornire maggiori garanzie rispetto ad Alexis Sanchez e a Marko Arnautovic. I riflettori, in tal senso, sono stati puntati su Mehdi Taremi legato al Porto fino al 30 giugno 2024 e non intenzionato a firmare il rinnovo. I tentativi di convincerlo a restare, effettuati dalla dirigenza lusitana, sono andati a vuoto rendendo così possibile la separazione tra le parti a gennaio.

L’iraniano, di recente, ha fatto sapere di gradire il trasferimento in Italia: Marotta è quindi ottimista circa le possibilità di chiudere l’affare in maniera positiva tuttavia resta da trovare l’intesa con il Porto. Il manager, a breve, proverà poi a concretizzare un’altra trattativa: quella relativa al prolungamento di Lautaro Martinez, divenuto il principale trascinatore della Beneamata in campionato ed in Champions League.

Inter, imminente il rinnovo di Lautaro Martinez: si chiude a dicembre

L’argentino ha totalizzato 15 reti e 2 assist in 18 apparizioni complessive, risultando spesso determinante per le sorti dell’Inter. Da qui la decisione del dirigente di premiarlo, mettendo sul piatto uno stipendio più alto rispetto a quello attualmente percepito. L’attaccante, in particolare, dovrebbe passare dagli attuali 6.5 milioni netti all’anno più uno di bonus a quota 9. Rimangono da sistemare alcuni dettagli ma la fumata bianca appare vicina.

Stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Marotta e l’agente Alejandro Camano torneranno ad incontrarsi entro la fine del mese di dicembre con l’obiettivo di arrivare alle strette di mano conclusive. Chiusa la pratica, l’Inter passerà poi al dossier Henrikh Mkhitaryan che di recente, per bocca della procuratrice Rafaela Pimenta, ha espresso il desiderio di rimanere ancora alla corte di Inzaghi. Se ne riparlerà più avanti. Le probabilità che si venga celebrato un nuovo matrimonio, in ogni caso, sono alte. Inzaghi spinge per il rinnovo. E Marotta conta di accontentarlo.