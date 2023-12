Milan, infortunio Leao: svelata la data del ritorno in campo

L’infortunio di Leao continua a preoccupare Pioli e tutti i tifosi del Milan. L’attaccante portoghese, fermo ai box per una lesione muscolare, potrebbe tornare presto a disposizione del tecnico rossonero. Occhio alle ultime novità dall’infermeria

Lesione muscolare quasi archiviata e ritorno in campo ormai imminente. Pioli potrebbe riabbracciare Leao già dalla prossima sfida di campionato contro l’Atalanta. Nessuna possibilità di recupero contro il Frosinone. Leao alzerà bandiera bianca nella sfida della 13^ giornata, con la speranza di poter rispondere presente in vista del prossimo turno di campionato.

Cresce l’ottimismo e trapela positività. Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Frosinone, ha confermato la possibilità di recupero in vista della sfida di campionato contro l’Atalanta. Nessuna corsa contro il tempo e nessun rischio inutile, ma la sensazione è che l’attaccante portoghese sia ormai pronto a tornare a completa disposizione di Pioli per completare il reparto offensivo sulla corsa di sinistra.

Come cambierà l’assetto tattico del Milan con il ritorno di Leao? Nessuno stravolgimento e spazio per il solito tridente formato da Leao, Giroud e Pulisc. Chukwueze farà ritorno in panchina, ma Pioli potrebbe affidarsi costantemente all’esterno nigeriano a partita in corso. L’ex Villareal proverà a contendere una maglia da titolare a Pulisic.

Infortunio Leao, ma non solo: come stanno Thiaw, Kjaer e Kalulu

Buone notizie per Leao, meno per Thiaw e Kalulu. Come confermato dalle ultime indiscrezioni, e come riportato dal report dello staff medico del Milan, Thiaw ha riportato une severa lesione muscolare, la quale sarà valutata con calma nel corso delle prossime settimane. Rischio operazione e tempi di recupero stimati tra i 2-3 mesi.

Stesso discorso per Kalulu, il quale tornerà in campo in primavera dopo l’intervento chirurgico post lesione muscolare. I tempi di recupero verranno valutati con calma dopo il percorso riabilitativo. Buone notizie per Kjaer: il centrale difensivo danese potrebbe tornare in campo già dalla sfida della 13^ giornata contro il Frosinone. Nella peggiore delle ipotesi, l’ex Palermo tornerà a disposizione di Pioli nella sfida della 14^ giornata di campionato.