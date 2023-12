Infortunati Inter, le novità su De Vrij, Bastoni e Dumfries

Tengono banco gli infortunati in casa Inter in vista delle prossime giornate di campionato prima della fine del 2023. Bastoni continua il suo percorso di recupero dopo il recente ko muscolare, ma attenzione anche a Dumfries

Brutte notizie per Inzaghi in vista della prossima 15^ giornata di Serie A. Come confermato durante la sfida contro il Napoli, Dumfries ha riportato un problema muscolare agli adduttori e potrebbe saltare la prossima sfida di campionato. Tempi di recupero da valutare dopo gli esami strumentali, ma non trapela grande ottimismo. Non è escluso che il terzino olandese possa stare fermo ai box per circa tre settimane.

Supposizioni da confermare dopo l’esito degli accertamenti medici, ma lo stesso Dumfries, prima di lasciare il campo al momento della sostituzione, ha mimato il gesto di un possibile stiramento. Nessuna corsa contro il tempo e attesa per l’esito degli esami strumentali. In caso di forfait, Inzaghi si affiderà a Cuadrado dal primo minuto. L’esterno colombiano, infatti, sarà preferito a Darmian come esterno a tutta fascia, con l’ex United e Torino confermato centrale di difesa.

Qualora Inzaghi decidesse di sostituire Dumfries con Darmian, inserendo Bisseck centrale-destro di difesa, a quel punto Cuadrado rappresenterà la prima alternativa dalla panchina. Come detto, però, l’ex Juventus si candiderà fortemente per una maglia da titolare.

Infortunati Inter, si ferma anche De Vrij

Non solo Bastoni e Dumfries, occhio anche alla situazione De Vrij. Il recente ko del centrale difensivo olandese, potrebbe spingere Inzaghi a dirottare Acerbi al centro della difesa con l’inserimento di Carlos Augusto o Dimarco nel ruolo di centrale-sinistro di difesa, in attesa del recupero di Bastoni. Le condizioni di De Vrij saranno valutate nel corso dei prossimi giorni, non è escluso un recupero immediato.

Esclusi interventi sul mercato in vista di gennaio. Come riportato da Marotta, l’Inter proseguirà la stagione con la stessa rosa attuale. Nessun investimento a gennaio e nessun acquisto. Le operazioni di mercato saranno rinviate alla prossima sessione estiva. Occhio al forte interesse per Taremi, centravanti attualmente in forza al Porto.