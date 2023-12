Juventus, non solo acquisti: Giuntoli al lavoro per chiudere due rinnovi

Acquisti ma anche rinnovi in cantiere per la Juve. Giuntoli viaggia spedito verso la fumata bianca: prolungamento in vista per due giocatori.

Il periodo in vetta si è già concluso, a causa della vittoria dell’Inter ai danni del Napoli. L’ottimo periodo vissuto e i risultati conseguiti in campo, però, hanno rafforzato l’autostima della Juventus tornata a credere davvero alla vittoria dello scudetto. Il gap dai nerazzurri rimane di 2 punti ed entro la fine di dicembre Massimiliano Allegri proverà ad effettuare il sorpasso, in modo tale da prepararsi nel migliore dei modi al mercato invernale che, appare certo, regalerà diversi rinforzi al tecnico.

In cantiere, ad esempio, c’è l’acquisto di un mediano di grande quantità capace di garantire ulteriore equilibrio al centrocampo bianconero. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è defilato dalla corsa riguardante Pierre-Emile Hojbjerg (dichiarato incedibile dal Tottenham dopo l’infortunio rimediato da Rodrigo Bentancur), tornando a rifarsi avanti per Kouadio Koné del Borussia Mönchengladbach. Il colpo appare possibile ma per soddisfare le pretese economiche dei tedeschi rischia di rivelarsi necessaria una cessione: l’indiziato a partire, in tal senso, risponde al nome di Samuel Iling-Junior scivolato indietro nelle gerarchie in seguito all’exploit di Andrea Cambiaso e al ritorno ai consueti livelli qualitativi di Filip Kostic.

Sempre viva, poi, l’opzione Kalvin Phillips intenzionato a lasciare il Manchester City visto l’esiguo spazio ricevuto finora: 89 minuti in Premier League più altri 39 in Champions. L’ex Leeds ha fatto sapere di gradire il trasferimento a Torino ma resta da trovare l’accordo in merito al pagamento dello stipendio percepito (5 milioni netti): l’affare si farà soltanto se i Citizens decideranno di coprire una quota sostanziosa. In ribasso, invece, le quotazioni di Thomas Partey vicino al ritorno all’Atletico Madrid.

Juventus, non solo acquisti: Giuntoli prepara due rinnovo

La Vecchia Signora, oltre a riflettere sugli acquisti da concretizzare ad inizio anno, a breve proverà a chiudere due trattative relative al rinnovo di due componenti dell’attuale gruppo. Il primo è Daniele Rugani, in scadenza il 30 giugno 2024 e rivelatosi fondamentale per Allegri negli ultimi mesi. Ottimo il rendimento offerto, che ha convinto Giuntoli a mettere sul piatto un biennale a cifre più basse rispetto a quelle attualmente percepite dall’ex Empoli.

Le parti, stando a quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, “sono vicinissime all’accordo”. Procedono poi spedite le interlocuzioni per il prolungamento di Weston McKennie legato alla Juve fino al 2025. Sia il texano che la Juve hanno voglia di allungare il matrimonio: novità sono attese a stretto giro di posta.