Pallone d’Oro africano, Osimhen sfida Salah e Hakimi

Il Pallone d’Oro africano verrà assegnato lunedì e i finalisti sono Victor Osimhen, Mohamed Salah e Achraf Hakimi

La Confédération Africaine de Football assegnerà lunedì i vari premi istituiti e il più prestigioso, quello riservato al miglior calciatore africano dell’anno, vede tra i protagonisti della finale a tre anche Victor Osimhen.

Il centravanti del Napoli dovrà vedersela con Mohamed Salah e Achraf Hakimi, che l’anno scorso non hanno disputato la loro miglior stagione della carriera, ma hanno comunque fatto molto bene con le maglie di Liverpool e PSG.

La Nigeria non vince il premio dal 1999 con Kanu; l’Egitto ne ha portati a casa due consecutivi qualche anno fa proprio con Salah; il Marocco, invece, ha vinto l’ultimo nel ’98 con Hadji. Tutti e tre vogliono vincere per l’orgoglio di portare in alto la propria bandiera.

Certo, poi ci sono le critiche da parte dei tifosi, che avrebbero voluto Mahrez tra i candidati e soprattutto Yassine Bounou. Il portiere marocchino è stato decisivo nella cavalcata al Mondiale di Qatar 2022 della sua Nazionale. E, manco dirlo, è uno dei candidati per il ruolo di miglior portiere per il premio organizzato proprio dalla stessa CAF.

La sfida di Osimhen a Salah e Hakimi

Osimhen ha vissuto un’annata strepitosa a livello individuale e di squadra. Lo Scudetto con il Napoli ha dato il via alla vittoria del titolo di capocannoniere, poi ha vinto il premio di miglior attaccante della Serie A; due premi al Gran Galà del Calcio AIC; e la grande soddisfazione della top 10 al Pallone d’Oro. Adesso l’obiettivo è vincere il titolo di miglior calciatore africano dell’anno e battere Salah e Hakimi, che giocano in club super prestigiosi, darebbe una soddisfazione ancora maggiore.

Le prospettive di Osimhen per la propria carriera sono quelle di un futuro ancora in bilico. Non ha ancora trovato l’accordo con il Napoli per il rinnovo. Le sirene dall’Arabia Saudita sono fortissime, e questo vale anche per Salah. In generale, molti giocatori africani sono volati in un campionato che permette ritmi più moderati e stipendi altissimi, come Koulibaly, Kanté e Mané.

I CAF Awards si terranno lunedì 11 dicembre a Marrakech, in Marocco, con la cerimonia che inizierà alle 19:00. Tra i candidati per la vittoria di un premio c’è anche Onana come portiere dell’anno, per le prestazioni ottime con la maglia dell’Inter nella passata stagione, valse ai nerazzurri la finale di Champions League.