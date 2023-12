L’Inter di Inzaghi continua a volare: poker all’Udinese e nuovo sorpasso alla Juve

Con un gran primo tempo l’Inter chiude la pratica Udinese e torna in vetta. I nerazzurri continuano il testa a testa con la Juve.

Nell’anticipo serale della quindicesima giornata di serie A l’Inter di Simone Inzaghi risponde alla grande alla Juventus e si riporta nuovamente in vetta alla classifica. Finisce 4 a 0 con i nerazzurri che controllano il match e non hanno problemi, dimostrando ai bianconeri e probabilmente a tutti di essere i principali favoriti per lo scudetto.

Partita ben indirizzata fin dai primi minuti con l’Inter in controllo e l’Udinese chiusa e arroccata fin dai primi minuti. I nerazzurri tentano di segnare in ogni modo, ma prima un palo di Lautaro e poi un paio di parate di Silvestri evitano il gol, rete che arriva poco dopo la mezzora e che è destinato però a far discutere.

Lautaro è atterrato in area per una trattenuta. Di Bello lascia correre, ma il Var interviene (e forse non doveva). Dal dischetto Calhanoglu è come sempre freddissimo e di fatto finisce cosi il match. In pochi minuti l’Inter va a segno anche con Thuram e Dimarco e chiude il primo tempo sul 3 a 0. Una prestazione devastante con l’Inter che chiude il primo tempo con 15 tiri a zero.

Inter-Udinese, quasi una passerella la ripresa

Nel secondo tempo c’è davvero poco da dire con i nerazzurri che vanno in gestione, rallentano e non poco il ritmo e lasciano giocare un pò l’Udinese. I friulani vanno anche in rete con Lucca (su leggerezza di Sommer) ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Inzaghi fa tanti cambi, entrano Arnautovic, Augusto e nel finale anche Sensi e la ripresa ha davvero poco da dire.

L’unica nota lieta (l’ennesima) è la firma del poker del capitano e sempre più leader Lautaro Martinez, trascinatore e in campo per 90 minuti anche oggi. I nerazzurri sorridono e si godono il primato. Ora testa alle prossime sfide con i nerazzurri che attendono Real Sociedad e Lazio.