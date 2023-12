Roma, scocca l’ora di Belotti e le novità sull’infortunio di Dybala

L’infortunio di Dybala potrebbe essere meno grave del previsto e non è escluso che l’attaccante argentino possa recuperare già dalla prossima sfida di campionato contro il Bologna

Come confermato da Sky Sport al termine della sfida tra Roma-Fiorentina, Dybala l’infortunio di Dybala potrebbe essere meno grave del previsto e potrebbe stoppare l’attaccante argentino solamente per pochi giorni. Difficilmente l’ex Juventus sarà a disposizione per la sfida di Europa League di giovedì, ma non è escluso un suo recupero lampo per il match della 16^ giornata contro il Bologna.

La sensazione è che Dybala abbia abbandonato il campo per precauzione dopo aver accusato un leggero fastidio al flessore sinistro. Lo staff medico valuterà il da farsi nel corso dei prossimi giorni, ma trapela un piccolo barlume di speranza. Nessun rischio e nessuna corsa contro il tempo. La Joya tornerà in campo solamente se recuperato al 100%.

In vista della 16^ giornata di campionato contro il Bologna, Mourinho dovrà fare a meno anche di Lukaku, squalificato. L’attaccante belga, espulso durante la sfida contro la Fiorentina per un brutto fallo, non sarà a disposizione del tecnico portoghese per la prossima gara. Considerando anche l’infortunio di Azmoun, Mourinho si affiderà a Belotti dal primo minuto. L’ex Torino è pronto a recitare nuovamente una parte da protagonista come a inizio stagione.

Infortunio Dybala, Lukaku squalificato: scocca l’ora di Belotti

L’attacco della Roma, quindi, graverà totalmente sulle spalle di Belotti, il quale partirà dal primo minuto nella prossima sfida della 16^ giornata. Bisognerà capire se Dybala riuscirà a recuperare, in caso contrario pronto El Shaarawy dal primo minuto. Da valutare anche il recupero di Smalling, ancora fermo ai box: Mourinho spera di poterlo recuperare per il match contro il Bologna.

Il centrale difensivo inglese, infortunato ormai da diversi mesi, non ha ancora recuperato totalmente dai recenti acciacchi muscolari. Trapela un piccolo barlume di speranza per un ritorno in campo nella prossima sfida di campionato, in caso contrario, il suo recupero potrebbe slittare alla 17^ o 18^ giornata. Non è escluso che il giocatore, in accordo con la staff medico giallorosso, possa rinviare il suo ritorno in campo direttamente all’inizio del 2024.