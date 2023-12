Roma-Fiorentina, Mourinho non parla nel post gara: il tecnico furioso

Dopo il pareggio rimediato dalla sua Roma allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina, José Mourinho non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti.

Dopo le due vittorie ottenute contro l’Udinese ed il Sassuolo, la Roma non è andata oltre l’1-1 questa sera contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Anche se i giallorossi hanno trovato subito il vantaggio, esattamente al 6’, con il colpo di testa di Romelu Lukaku, servito da un assist al bacio di Paulo Dybala.

Tuttavia, qualche minuto dopo, proprio l’argentino è a suo malgrado protagonista di un episodio che, molto probabilmente, ha cambiato l’andamento della gara. Al 25’, infatti, Paulo Dybala ha dovuto lasciare il campo dello Stadio Olimpico per colpa di un problema al flessore sinistro.

Nei prossimi giorni sicuramente degli aggiornamenti sulle condizioni dell’argentino, anche se bisogna sottolineare che quello di questa sera è già il suo terzo infortunio in questa stagione. Al posto del campione del Mondo, Mourinho ha fatto entrare Azmoun che, però, anche lui è stato costretto ad uscire anzitempo per colpa di un infortunio.

Roma-Fiorentina, Mourinho non ha parlato al termine della gara: silenzio stampa dei giallorossi per le decisioni dell’arbitro Rapuano

Un’altra svolta della gara è arrivata all’ora di gioco, ovvero quando Zalewski è stato espulso per doppia ammonizione. Due minuti dopo, infatti, la Fiorentina ha pareggiato con Martinez Quarta. Tuttavia, le brutte notizie per José Mourinho non sono terminate qui, visto che nei minuti finali della gara l’arbitro Rapuano ha espulso anche Romelu Lukaku per una brutta entrata ai danni di Kouamé.

A seguito di questi episodi, come riportato da ‘DAZN’, la Roma ha deciso di non far parlare i suoi tesserati nel post gara. José Mourinho, quindi, ha prima salutato Vincenzo Italiano e poi ha lasciato lo Stadio all’Olimpico. Al club giallorosso, di fatto, non sono andate giù le decisioni di Rapuano di cacciare prima Zalewski e poi Lukaku.

Tra la Roma ed i direttori di gara, di fatto, non scorre un buon rapporto, anzi. Basti pensare alle critiche di José Mourinho di una sola settimana fa per l’assegnazione all’arbitro Marcenaro del match contro il Sassuolo, poi vinto proprio dai giallorossi. Nel frattempo, il tecnico portoghese nel match importantissimo della settimana prossima contro il Bologna dovrà fare a meno dei suoi migliori giocatori, ovvero Dybala e Lukaku.