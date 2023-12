Il Napoli batte il Braga in 45 minuti e vola agli ottavi: finalmente si vince al Maradona

Da pochi minuti è terminata la gara di Champions League tra il Napoli e Braga con il risultato di 2-0 a favore degli azzurri.

Il Napoli ritrova finalmente a vincere allo Stadio Diego Armando Maradona e lo fa in una delle sere più importanti di questa prima parte di stagione. Gli azzurri, infatti, hanno battuto questa sera i portoghesi del Braga con il risultato di, qualificandosi così agli ottavi di finale dell’edizione di quest’anno della Champions League.

Tuttavia, la prima occasione è proprio del Braga. I portoghesi, esattamente al 4’, vanno vicini al gol con Brouma che manda a lato da ottima posizione. Il Napoli, a cui basta anche una sconfitta con un gol di scarto, mette in discesa il discorso qualificazione con l’autogol di Serdar che sblocca la gara del Maradona.

Il Braga non si arrende comunque e al 25’ Ricardo Horta ci prova con un gran conclusione che viene mandata in corner con un colpo di reni dall’ottimo Alex Meret. Alla mezz’ora, invece, bella azione del Napoli che porta al tiro Piotr Zielinski: Matheus riesce a deviare in calcio d’angolo.

Il Napoli raggiunge il primo obiettivo della stagione: gli ottavi di finale di Champions League

Il Napoli, però, va comunque sul doppio vantaggio grazie alla giocata di Natan che prima supera Fonte e poi serve Osimhen, che con due tocchi deposita il pallone in rete. La seconda frazione di gara inizia così com’è finito il primo tempo, ovvero con il team partenopeo che attacca. Questa volta, infatti, è Politano che impegna Matheus con un conclusione di sinistro dal limite dell’area di rigore.

Al 65’, Osimhen regala un assist al bacio a Frank Anguissa che tira dall’altezza del dischetto del rigore: Matheus si fa trovare pronto. Il portiere del Braga si ripete appena otto minuti sul tiro di Kvaratskhelia, involatosi sulla fascia destra. Dopo l’occasione del georgiano, il Napoli tira un po’ i remi in barca ed il Braga per poco non ne approfitta con il palo colpito da Brouma.

Negli ultimi minuti, di fatto, il Napoli controlla senza patemi il doppio vantaggio e stacca definitivamente il pass per gli ottavi di finale. Una volta superata la fase a gironi della Champions, la squadra di Walter Mazzarri deve riprendersi sabato in campionato, sempre al Maradona, contro il Cagliari dell’ex Ranieri.