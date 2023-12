Koopmeiners ha ‘stregato’ la Juventus: Giuntoli già lo vuole a gennaio

La Juventus ha un nome sulla lista dei giocatori a cui arrivare già a gennaio: si tratta di Teun Koopmeiners. Il punto della situazione.

La Juventus ha bisogno di andare a rinforzare il proprio centrocampo, reparto tra tutti in cui la rosa appare più corta. E il nome su cui Cristiano Giuntoli vuole puntare già a gennaio è quello di Teun Koopmeiners. L’olandese ha a tutti gli effetti stregato il club bianconero che ora vuole giocarsi per lui il tutto per tutto.

Koopmeiners racchiude in sé tecnica, qualità, capacità offensiva tanto quanto difensiva, senso del gol e la Juventus ne è totalmente consapevole. Sa che può fare la differenza in maniera impeccabile, così come sta dimostrando oramai costantemente tra le file dell’Atalanta.

Cristiano Giuntoli è da tempo un suo estimatore e sta lavorando per portarlo tra le file della Vecchia Signora nonostante i tanti ostacoli che l’operazione porta sul proprio cammino. Il direttore sportivo ha messo su un vero e proprio piano per provare a convincere la Dea che non vorrebbe lasciarlo andare nel corso della stagione.

Calciomercato Juventus, l’obiettivo principale per il centrocampo è Koopmeiners: l’olandese piace a Giuntoli che lo vuole già a gennaio

Chi ha osservato attentamente Teun Koopmeiners in campo sa perché la Juventus sta puntando tanto su di lui e allo stesso tempo perché l’Atalanta non vorrebbe lasciarlo partire. La squadra bergamasca per dissuadere l’obiettivo dei bianconeri ha puntato alto e ha chiesto per il centrocampista olandese non meno di 40-45 milioni di euro. Ma Giuntoli sta lavorando con l’obiettivo di ricavarla da alcune cessioni mirate. Il punto della situazione l’ha fatto ‘SportMediaset’.

L’idea principale della Juve è infatti quella di fare cassa con le possibili cessioni di profili come quello di Kenan Yildiz, Iling-Junior e/o Matias Soulé. Su di loro ci sono diversi club, primi tra tutti rispettivamente: l’Arsenal, Tottenham e Newcastle, Crystal Palace. Facendo cassa con almeno uno cessione tra questi tre profili, i bianconeri sarebbero più forti economicamente e potrebbero bussare alla porta dell’Atalanta con la cifra che è stat richiesta. Non resta che attendere per capire se la Juve riuscirà ad affondare il colpo per superare l’Inter nella lotta scudetto.