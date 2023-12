Genoa-Juventus, doppio dubbio per Gilardino: Allegri ritrova Weah

Genoa-Juventus aprirà le danze della 16^ giornata di Serie A. Padroni di casa a caccia del riscatto dopo la sconfitta contro il Monza. Bianconeri obbligati alla vittoria per non perdere la scia della capolista Inter

Tutto pronto per l’inizio della 16^ giornata di campionato. Aprirà il 16° turno di campionato il match tra Genoa-Juventus. Doppio dubbio per Gilardino, il quale dovrà sciogliere le riserve legate alla titolarità di Messias e Bani. Il primo potrebbe recuperare dopo il recente ko muscolare accusato nell’ultima sfida di campionato contro il Monza.

Solo crampi e massimo ottimismo in vista del match contro la Juventus. Messias risponderà presente solamente se avrà recuperato al 100%. Occhio, però, al ballottaggio con Malinovskyi, quest’ultimo pronto a ritagliarsi nuovamente una chance da protagonista dopo l’ultimo turno di squalifica che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca nella sfida della 15^ giornata contro il Monza.

Difficilmente Messias e Malinovskyi scenderanno in campo contemporaneamente. Gilardino dovrà decidere anche sulla titolarità di Bani. Il centrale difensivo rossoblù potrebbe recuperare dopo il recente infortunio. Trapela ottimismo, ma verrà rischiato solamente in caso di recupero completo e totale. Nessun rischio e nessuna corsa contro il tempo. Per quel che riguarda la coppia d’attacco sarà confermato il tandem offensivo composto da Gudmundsson-Retegui.

Genoa-Juventus, le probabili formazioni: Allegri ritrova Weah

Pochi dubbi per Allegri, il quale si affiderà alla solita difesa a tre composta da Gatti, Bremer e Danilo. Solo panchina per Alex Sandro, il quale potrebbe trovare spazio nel corso della ripresa. Il tecnico bianconero ritroverà Weah dopo il recente infortunio, ma l’esterno destro americano dovrebbe partire dalla panchina. Sulla destra confermato Cambiaso, con Kostic a sinistra.

Nessun dubbio per quel che riguarda la coppia offensiva. Allegri si affiderà al tandem composto da Vlahovic e Chiesa, solo panchina per Kean e Milik. Di seguito le probabili formazioni di Genoa-Juventus, match valido per la 16^ giornata di Serie A:

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi/Messias, Haps; Gudmundsson, Retegui

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic