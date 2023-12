Milan, l’Europa League ora è un obiettivo credibile

Il Milan ha abbandonato la Champions League, scendendo dunque in Europa League. Ma la seconda coppa europea rappresenta un’occasione d’oro.

Quando è avvenuto il sorteggio, nessuno si aspettava che sarebbe stato semplice riuscire ad accedere agli ottavi della Champions League. Il Milan ci ha certamente messo del suo, ma ieri sera ha dimostrato, vincendo a Newcastle, di essere una squadra con qualità importanti anche nel panorama europeo. E aver evitato l’ultimo posto apre le porte, nel 2024, alla partecipazione alla fase a eliminazione diretta dell’Europa League, che potrebbe essere un obiettivo credibile per i rossoneri.

Le avversarie ancora presenti nella seconda competizione europea sono tutte abbordabili, almeno sulla carta. Oltre alle italiane Roma e Atalanta, ci sono il West Ham, il Betis, il Bayer Leverkusen, il Marsiglia e il Brighton: tutte avversarie alla portata dei rossoneri. L’unico vero avversario temibile è dunque il Liverpool di Jurgen Klopp, al momento il principale candidato alla conquista dell’Europa League. Ma le notizie migliori per il futuro del Milan in questo torneo arrivano dalla Champions.

Due delle escluse più insidiose, il Manchester United e il Siviglia, hanno chiuso quarte nei propri gironi, venendo del tutto escluse dalle coppe europee. Al loro posto, in Europa League scenderanno Galatasaray e Lens, che non dovrebbero rappresentare un ostacolo troppo complicato per i ragazzi di Stefano Pioli. Anche tra le altre retrocesse dalla Champions non spuntano nomi che destano particolare preoccupazione: Benfica, Braga, Feyenoord, Young Boys e Shakhtar Donetsk.

L’Europa League è la grande occasione del Milan

In una stagione che per adesso sta facendo discutere soprattutto per le incertezze sul futuro di Pioli, questa competizione potrebbe rivelarsi un toccasana per il Milan e le sue ambizioni. Già l’anno scorso i rossoneri hanno dimostrato di avere una buona attitudine in Europa, raggiungendo la semifinale di Champions. E in questa stagione sono comunque riusciti a battere squadra molto quotate come Newcastle e PSG, a dimostrazione delle potenzialità della rosa.

Trovandosi terzo già a 9 punti dalla vetta, il Milan non può oggi cullare più di tanto i sogni di scudetto, ma dopo le spese della scorsa estate chiudere l’anno a mani vuote sarebbe un problema. La qualificazione alla prossima Champions League resta l’obiettivo principale dei rossoneri, ma aggiungere un trofeo in bacheca avrebbe un peso importantissimo per la società. Anche perché è dalla Supercoppa del 2008 che non arriva un titolo europeo.