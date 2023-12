Milan-Monza, le probabili formazioni: torna Leao dal primo minuto

Tutto pronto per la sfida tra Milan-Monza, con i padroni di casa a caccia della vittoria per cercare di riagganciarsi al treno scudetto. Pioli si affiderà al solito 4-3-3 e ritroverà Leao dal primo minuto nel tridente offensivo

Milan chiamato alla prova del nove per cercare di ritornare in corsa per la lotta scudetto. Pochi dubbi per Pioli, il quale si affiderà al solito 4-3-3. Emergenza totale in difesa: out Calabria per squalifica, al suo posto pronto Florenzi nel ruolo di terzino destro. Theo Hernandez farà ritorno sulla fascia sinistra, mentre Kjaer agirà da centrale di difesa al fianco di Tomori. Il difensore danese ha recuperato dall’infortunio e sarà a completa disposizione di Pioli.

Per quel che riguarda il centrocampo, invece, difficilmente il tecnico rossonero affiderà una maglia da titolare a Bennacer. Il centrocampista algerino partirà inizialmente dalla panchina per poi trovare spazio nel corso della ripresa. La linea di metà campo sarà formata da Reijnders centrale, Loftus-Cheek mezz’ala destra e Musah mezz’ala sinistra.

Come anticipato, per quel che riguarda la zona offensiva, Pioli ritroverà Leao nel ruolo di esterno sinistro, mentre Giroud e Pulisic completeranno il terzetto offensivo. Solo panchina per Chukwueze e Jovic, pronti a subentrare in campo nel corso della ripresa.

Milan-Monza, le probabili formazioni: Colombo a rischio titolarità?

Poche novità e pochi dubbi anche in casa Monza. Palladinoo confermerà il solito 4-2-3-1, ma attenzione anche alla possibile variante del 4-2-3-1. Con questa seconda ipotesi, Colpani agirebbe da esterno destro nella linea dei trequartisti, mentre Mota potrebbe trovare spazio nelle vesti di trequartista centrale.

Attenzione alla titolarità di Colombo: non è escluso che Palladino possa puntare su Valentin Carboni dal primo minuto nel ruolo di trequartista al fianco di Colpani. Questa soluzione tattica potrebbe spingere Dani Mota nel ruolo di punta centrale con l’esclusione dal primo minuto di Colombo. L’ex di turno, quindi, si giocherà una maglia da titolare con Mota. Di seguito le probabili formazioni di Milan-Monza, match valido per la 16^ giornata di Serie A:

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Mota, Colpani; Colombo