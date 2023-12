Un gol alla Juve questa volta non basta: pari con il Genoa tra le polemiche arbitrali

Da pochi minuti è terminata la gara dello Stadio Marassi tra il Genoa di Alberto Gilardino e la Juve di Max Allegri con il risultato finale di 1-1.

Dopo la vittoria contro il Napoli campione d’Italia in carica, la Juventus di Max Allegri non riesce a sfruttare questa sera la possibilità di poter superare, almeno momentaneamente, l’Inter. La ‘Vecchia Signora’, infatti, ha pareggiato 1-1 contro il Genoa.

Il primo tentativo del match, esattamente al 7’, da sottolineare con l’evidenziatore è sicuramente la conclusione centrale di Malinovskyi bloccata centralmente da Szczesny. Al 14’, invece, ci prova Chiesa: Martinez devia in corner.

Mentre, dopo otto minuti, Vlahovic manda alto da ottima posizione un cross dalla destra sempre di uno scatenato Chiesa. La Juve pressa sicuramente più alto e al 26’ porta Badelj all’errore. Il croato, infatti, sbaglia il controllo del pallone, permettendo così a Chiesa di lanciare verso la porta genoana Vlahovic che, però, viene atterrato da Martinez.

Per l’arbitro Massa non ci sono dubbi ed assegna alla Juventus un calcio di rigore, che viene trasformato da Chiesa. Il Genoa si rifà vedere in avanti al 35’ con il tentativo di Vazquez terminato alto sopra la traversa. All’inizio della seconda frazione di gara, invece, arriva subito il pareggio della squadra di Alberto Gilardino.

Il Genoa pareggia con Gudmundsson, ma la Juve protesta per tocco di mano di Bani

A segnarlo è, ovviamente, il solito Gudmundsson, bravo a tirare al volo una sponda al bacio di Ekuban. Dopo qualche minuto, ovvero al 52′, la Juve protesta per un presunto tocco di mano di Bani. Il braccio del giocatore del Genoa è largo, ma sia Massa che il VAR fanno continuare.

La Juve di Allegri continua ad attaccare, ma non riesce a pungere fino all’89’ con Bremer che, su azione da calcio d’angolo, trova un grandissimo intervento di Martinez. Al 90’, invece, bisogna segnalare ancora delle polemiche per un cartellino giallo di Malinovskyi per un fallo durissimo su Yildiz. L’ex atalantino, di fatto, ha rischiato l’espulsione diretta.

La gara finisce con il risultato di 1-1, facendo così rimanere la Juve al secondo posto. I bianconeri hanno provato ad alzare il proprio baricentro rispetto al solito, soprattutto nel primo tempo, ma la poca qualità nella costruzione del gioco è evidente. Il Genoa, invece, ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra pericolosa e spigolosa.