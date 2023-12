Zazzaroni difende Allegri: “Non può fare bel gioco, i giocatori della Juve sono scarsi”

La Juve di Max Allegri scenderà in campo questa sera per la sfida in trasferta contro il Genoa di Gilardino.

Si aprirà questa sera la sedicesima giornata di serie A. La Juve di Allegri andrà a Marassi con l’obiettivo di ottenere i 3 punti e tornare capolista in solitaria. Un modo anche di mettere pressione all’Inter che in questo turno affronterà molte insidie nella trasferta contro la Lazio all’Olimpico.

Allegri si affida probabilmente alla coppia Chiesa-Vlahovic, ma soprattutto al vero perno bianconero: la difesa. Che sia in campo Danilo o Gatti, Rugani o Alexsandro , il risultato non cambia: la Juve può sorridere in quanto ha una difesa super affidabile e come dimostra appunto l’ex Frosinone il centrale difensivo può anche segnare. Nonostante la vittoria la Juve non convince completamente e in tanti criticano il gioco del club bianconero.

Il noto giornalista Ivan Zazzaroni – direttore del Corriere dello Sport – è intervenuto ai microfoni di TvPlay ed ha difeso il ‘gioco’ e le idee del tecnico bianconero Allegri. Anzi a riguardo Zazzaroni è stato deciso nel dire: “Allegri non può fare bel gioco perchè ha giocatori scarsi”, un pensiero condiviso relativo anche a Josè Mourinho e alla sua Roma. Dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso sui social, i tifosi sono apparsi perplessi.

Juve, Zazzaroni svela il futuro di Allegri

Il pensiero del giornalista è apparso abbastanza chiaro, il gioco senza vittorie conta relativamente e questo vale anche per il tanto apprezzato De Zerbi. Zazzaroni ha proseguito: “Ci sono tanti modi per fare calcio, ma alla fine ti adegui ai singoli. Dove vuoi andare oggi alla Juve o anche alla Roma se pensi di costruire gioco”. Zazzaroni ha citato l’esempio del City con Guardiola che conta calciatori di grandissima qualità. Il direttore ha parlato poi del futuro dei rispettivi tecnici di Juve e Roma ed ha chiarito:

“Allegri ha pochissima voglia di restare alla Juve, dovrebbero cambiare delle cose e ad oggi non sono cambiate. Per Mourinho dipende dai Friedkin e se capiscono che hanno un maestro in panchina altrimenti lui andrà via”, ha chiosato infine il giornalista.