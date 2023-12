Il Bologna non si ferma più: annichilita la Roma di Mourinho

Il Bologna ha battuto questa sera anche la Roma di José Mourinho. I felsinei sono ora al quarto posto in classifica.

La gara inizia con un ritmo alto, soprattutto grazie al Bologna di Thiago Motta. Al 13’ è bravo Llorente a stoppare un indemoniato Zikzee. Quest’ultimo al 24’ lancia Ndoye che la mette in mezzo, ma non riesce a trovare nessun compagno pronto ad impattare con la sfera. La Roma si fa vedere al 31’ con l’incornata di Andrea Belotti respinta in tuffo da Rovaglia, che ha giocato al posto dell’infortunato Skorupski.

Dopo appena sei minuti, il Bologna passa in vantaggio con una bellissima azione: Freuler lancia in profondità per Ndoye che entra in area di rigore giallorossa e la mette all’indietro in favore di Moro che batte Rui Patricio con il destro.

Il primo tempo si concluse con il tiro fuori di Ndoye, imbeccato dal solito Zikzee. La Roma di Mourinho inizia il secondo tempo con il cambio Spinazzola-Renato Sanches, ma il Bologna va sul doppio vantaggio con l’autogol di Kristensen sul cross di Ferguson. Dopo qualche minuto di assoluto dominio del team emiliano,esattamente al 54’, José Mourinho protesta per una mancata espulsione di Beukema per doppia ammonizione a causa di un fallo su Andrea Belotti.

La Roma ci prova con Belotti, ma i tre punti sono del Bologna di Thiago Motta

Thiago Motta, visto lo scampato pericolo, sostituisce al 58’ proprio Beukema con Lucumi. Al 63’, invece, José Mourinho prende una decisione che sicuramente farà discutere nei prossimi giorni nella Capitale, ovvero richiamare in panchina Renato Sanches dopo appena quindici minuti dal suo ingresso in campo. Il centrocampista portoghese, al cui posto è entrato Bove ha lasciato il campo in maniera incredula.

Al 65’, Kristensen entra in area di rigore, ma è ancora bravo Freuler a respingere il suo tentativo. Dopo un piccolo forcing di qualche minuto, la Roma ha l’occasione di riaprire il match all’80’ con Andrea Belotti che, però, vede respingersi la sua conclusione da un’ottima uscita di Ravaglia.

Gli ultimi minuti sono gestiti ottimamente dal Bologna, il quale è adesso da solo al quarto posto. Con la vittoria contro i giallorossi, la squadra di Thiago Motta ha scavalcato in un colpo solo sia il Napoli che la Fiorentina. Mentre la Roma, sempre messa sotto dai rossoblù, scivola al settimo posto in classifica.