Champions League, doppia sfida con la Spagna per Napoli e Inter. La Lazio pesca il Bayern

In questi minuti si sta disputando il sorteggio di Champions League. Coinvolte Inter, Lazio e il Napoli campione d’Italia.

In questi minuti si sta tenendo a Basilea il sorteggio per gli Ottavi di finale di Champions League, la principale competizione europea. Sedici squadre coinvolte, il top del calcio europeo e ben tre squadre italiane. La Lazio sorpresa di Sarri, l’Inter vice-campione d’Europa in carica e il Napoli campione d’Italia. Un sorteggio che si preannunciava durissimo e cosi è stato.

Barcellona-Napoli e Inter-Atletico Madrid, un doppio confronto Italia-Spagna con i nerazzurri e i campioni d’Italia impegnati in una grandissima sfida. Va ancora peggio alla Lazio di Sarri che affronterà il fortissimo Bayern Monaco. Un sorteggio terribile per le squadre italiane.

Tutte e tre le squadre italiane erano arrivate seconde nel proprio girone, Lazio e Napoli nettamente mentre l’Inter ha fallito il sorpasso nell’ultimo turno contro la Real Sociedad e ora potrebbero beccare alcuni dei più grandi club europei. Nel sorteggio sono proprio i baschi e il Borussia Dortmund gli avversari sulla carta leggermente più agevoli rispetto agli altri, ma questo sorteggio presenta numerose insidie.

Champions League, ecco il sorteggio degli Ottavi

Interessante scontro anche per la Real Sociedad – prima nel girone dell’Inter – che affronterà il Psg di Luis Enrique, in una delle sfide più interessanti. Questo e il doppio scontro tra Napoli e Inter sono probabilmente le sfide più interessanti. Andiamo a vedere insieme quali sono gli Ottavi di finale di Champions League:

Porto-Arsenal

Napoli-Barcellona

PSG-Real Sociedad

Inter-Atletico Madrid

PSV-Borussia Dortmund

Lazio-Bayern Monaco

Copenaghen-Manchester City

RB Lipsia-Real Madrid

Interessante anche la sfida tra due squadre che non partivano sicuramente favorite come Borussia Dortmund e Psv, ma squadre che mostrano bel gioco. I campioni d’Europa del City di Guardiola partono nettamente favoriti contro il Copenaghen.