La Roma piomba su Bonucci, il retroscena infiamma il mercato

Bonucci alla Roma: è questo il possibile retroscena di mercato trapelato nelle ultime ore e pronto a entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane. Cosa c’è di vero? Novità e ultimissime in vista di gennaio

Come rivelato dai colleghi de “Il Corriere dello Sport”, la Roma potrebbe valutare l’opzione Bonucci come possibile rinforzo di mercato in vista dell’imminente sessione invernale. I continui problemi fisici di Smalling starebbero spingere il club giallorosso a valutare nuove alternative immediata. Mourinho, dal canto suo, vorrebbe puntare su un centrale difensivo esperto, carismatico e capace di dirigere la difesa giallorossa con forte personalità.

L’assenza di Smalling, del resto, continua a complicare i piani tattici del tecnico portoghese. L’affondo su Bonucci, da questo punto di vista, potrebbe rivelarsi reale e concreto e pronto a entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Il diretto interessato, dal canto suo, potrebbe aprire all’addio immediato all’Union Berlino dopo soli sei mesi trascorsi tra alti-bassi e poche glorie personali. Bonucci potrebbe prendere in seria considerazione l’idea di far ritorno immediato in Italia.

Mourinho, dal canto suo, ha sempre sottolineato la grande stima nei confronti dell’ex centrale difensivo della Juventus. Il tecnico portoghese, da questo punto di vista, potrebbe convincere Bonucci a sposare i colori giallorossi già nella prossima e imminente sessione del mercato di gennaio.

Bonucci alla Roma, caccia a un nuovo centrale difensivo

Come detto, a prescindere dalle conferme o potenziali smentite sull’affare Bonucci, la Roma sarà obbligata a far ritorno sul mercato per cercare di puntellare la difesa in vista della seconda parte della stagione, considerando anche il potenziale triplo impegno nel corso dei prossimi mesi. Bonucci, ad oggi, resta un’ipotesi percorribile soprattutto dal punto di vista dei costi del cartellino. La Roma potrebbe valutare un’offerta basata sul prestito secco o prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Per quel che riguarda il centrocampo, invece, la società valuterà il da farsi. Non convincono Aouar e Renato Sanches. Il primo, inoltre, sarà impegnato anche in Coppa d’Africa nel mese di gennaio: ecco perchè non è escluso che la Roma possa valutare un affondo sul mercato già nella prossima sessione invernale di mercato.