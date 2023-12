Il Lipsia vuole Elmas: c’è l’offerta, il Napoli fa muro

Il Lipsia è molto interessato a Eljif Elmas, centrocampista del Napoli: già recapitata un’offerta al club partenopeo

Il Napoli sta vivendo una stagione molto particolare dopo aver vinto lo Scudetto. I disastri di Rudi Garcia hanno lasciato spazio al processo di normalizzazione di Walter Mazzarri, che sta provando a riportare i partenopei nelle primissime posizioni della classifica.

La straordinaria stagione disputata da tutti i calciatori con Spalletti, ha inevitabilmente posto il Napoli sotto una luce diversa agli occhi dei diversi club europei. Soprattutto per quei giocatori più appetibili, come può esserlo Eljif Elmas.

Classe ’99, Elmas in questa stagione ha collezionato 16 presenze tra campionato e Champions League, per un totale di 2 gol in 477′. Sono pochi i minuti giocati dal jolly macedone, che vedeva pochissimo il campo con Rudi Garcia.

Oggi Elmas deve affrontare e smaltire dei problemi muscolari e in più per il Napoli c’è da valutare l’offerta che il Lipsia ha recapitato per il suo acquisto. Il profilo del centrocampista macedone è molto ambito, non solo perché può giocare anche come esterno offensivo, ma anche e soprattutto perché negli ultimi anni è cresciuto sotto tanti punti di vista: fisico, tecnico, tattico.

L’offerta del Lipsia al Napoli per Elmas

Il Lipsia, per acquistare a titolo definitivo Elmas dal Napoli, ha offerto 25 milioni di euro. Una cifra molto allettante, anche se il club partenopeo non ha intenzione di cedere il macedone nel mercato di gennaio. De Laurentiis sa che avrà bisogno dell’aiuto dei suoi migliori giocatori per risolvere una situazione che col passare dei mesi è diventata intricata. E in più, sarebbe molto difficile per il Napoli trovare un sostituto in poco tempo.

Elmas, d’altra parte, gradirebbe un trasferimento al Lipsia. Il club più importante del colosso Red Bull lo aveva cercato anche in estate, ma anche lì non se ne fece nulla. Col passare dei mesi bisognerà anche valutare il contratto del macedone con il Napoli, che è in scadenza il prossimo 30 giugno 2025, proprio come Osimhen.

Un contratto che andrà, per forza di cose, discusso al più presto. Per il Napoli sarebbe deleterio portare Elmas in scadenza di contratto com’è successo con Piotr Zielinski, che a meno che non rinnovi nelle prossime settimane, dal 1° febbraio 2024 sarà libero di firmare con qualsiasi squadra. Insomma, non resta che attendere l’evolversi delle varie questioni ancora molto aperte: quel che è chiaro è che il Napoli non vorrebbe privarsi di Elmas.