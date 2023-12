Lukaku verso l’Arabia: cosa può fare la Roma

Lukaku potrebbe lasciare presto la Roma, diretto in Arabia Saudita: la bomba di mercato uscita quest’oggi complica i piani dei giallorossi.

Riad non molla: dopo l’assalto della scorsa estate, respinto al mittente dall’attaccante belga, i club dell’Arabia Saudita sono tornati alla carica per provare a convincere Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato oggi dalla ‘Gazzetta dello Sport’, l’Al Hilal dei Neymar offrirebbe 60 milioni di euro di stipendio in due anni, molto più di quanto possono pagare i giallorossi. A queste condizioni, l’attaccante potrebbe anche ripensarci, lasciando la Roma completamente spiazzata.

La fortuna, da un certo punto di vista, è che comunque parliamo di una trattativa che si aprirebbe solo la prossima estate. Fino a fine giugno, Lukaku è d’accordo con il club capitolino, dove si trova in prestito dal Chelsea, e non ha intenzione di lasciarlo: l’obiettivo è assicurarsi un posto nel Belgio in vista degli Europei. Ma dopo il torneo il centravanti ex Inter dovrà valutare le opzioni per il futuro, sapendo che in Premier League non è destinato a trovare spazio, almeno non con i Blues.

Alla Roma sta facendo molto bene, e sia lui che la società vorrebbero proseguire assieme, siglando un trasferimento a titolo definitivo. Ma per riscattarlo i giallorossi hanno bisogno di 42 milioni di euro, e questo sarebbe possibile solo qualificandosi in Champions League, e di fatto consumando tutto il budget su un solo acquisto. Ecco perché l’ipotesi araba prende legittimamente quota nella testa del giocatore. E anche della Roma, che ora deve pensare a un’alternativa per non farsi trovare impreparata.

Il piano della Roma per il dopo Lukaku

Il possibile addio del belga complicherà notevolmente le prospettive del club giallorosso. Nelle ultime ore sta emergendo la convinzione dei Friedkin di prolungare il contratto di Mourinho, in scadenza a fine stagione, ma la mancata conferma di Lukaku potrebbe rimescolare le carte. Attaccanti con le sue caratteristiche, in circolazione ce ne sono davvero pochi, e quei pochi non sono neppure a buon mercato.

Al momento non risultano piste chiare sul mercato per la Roma, ma qualcosa di più preciso potrebbe emergere nei prossimi giorni. I due nomi che vengono più facili alla mente sono Serhou Guirassy dello Stoccarda e Joshua Zirkzee del Bologna, con il primo forse preferibile per caratteristiche. Su entrambi c’è il forte interesse del Milan, che probabilmente però ne prenderà uno solo, lasciando l’altro libero per altri club interessati. Altrimenti, la Roma potrebbe andare su un profilo meno noto, e più da scommessa, come Victor Boniface del Leverkusen o Akor Adams del Momntpellier.