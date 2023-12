Il Milan delude a Salerno, Pioli amareggiato: “La fiducia ci viene sempre meno”

Dopo il deludente pareggio rimediato dal suo Milan contro la Salernitana, Stefano Pioli si è mostrato molto amareggiato.

Altra trasferta in campionato senza vittoria per il Milan di Stefano Pioli. Dopo i tre punti ottenuti domenica allo Stadio San Siro contro il Monza, infatti, il team rossonero ha pareggiato per 2-2 questa sera contro l’ultima in classifica, ovvero la Salernitana dell’ex storico milan Filippo Inzaghi.

Nonostante il pareggio finale, il Milan era riuscito anche a passare in vantaggio al 17’ con il colpo di test di Tomori. Tuttavia, dopo il gol del centrale inglese, il team meneghino non è riuscito a mettere in cassaforte il match, anzi. La Salernitana di Filippo Inzaghi, infatti, è riuscita a pareggiare a fine primo tempo con Federico Fazio su azione da corner.

Nella ripresa, inoltre, i rossoneri non sono entrati bene in campo, considerando anche il gol con una conclusione dalla distanza di Antonio Candreva al 64’. Da sottolineare, però, il grave errore di Maignan, autore di importanti interventi nel primo tempo, sulla conclusione dell’esterno italiano. Dopo due grandi parate di Costil, il Milan è riuscito comunque a pareggiare con Jovic al 90’. Tuttavia, nonostante il gol realizzato nel finale, Stefano Pioli non ha nascosto la sua delusione per questo risultato.

Milan, Pioli dopo il pari con la Salernitana: “Dobbiamo ancora lavorare per diventare una grande squadra”

Il tecnico rossonero, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’, ha infatti commentato così la prestazione dei suoi uomini: “Abbiamo dei rimpianti, come tante volte in questa stagione. Siamo riusciti a sbloccare il match, e non era facile, ma poi abbiamo commesso alcuni errori che non ci possiamo assolutamente permettere”.

Stefano Pioli ha continuato il suo intervento: “Alla fine siamo riusciti anche a recuperare, ma non è questa la prestazione che volevamo fornire questa sera. Dobbiamo essere più attenti, più intensi. Tante cose che ci tolgono punti importanti in classifica. La fiducia ci viene sempre meno, molto per demeriti nostri e questo non va bene”.

Le dichiarazioni di Pioli, dunque, sono terminate così: “Potevamo segnare quattro gol, ma dovevamo fare di più. L’aspetto positivo è che non abbiamo mollato. Dobbiamo ancora lavorare per diventare una grande squadra. Infortunio di Tomori? Onestamente, sono tanti. Questo degli infortuni è un problema che dobbiamo assolutamente risolvere”.