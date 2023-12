Suarez insieme a Messi: è ufficiale, giocherà nell’Inter Miami

Luis Suarez giocherà di nuovo insieme a Lionel Messi: adesso è anche ufficiale, l’Inter Miami schiererà ben quattro ex Barça

L’ingaggio di Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba ha permesso all’Inter Miami di diventare una delle migliori franchigie della Major League Soccer. La stagione, comunque, era già iniziata. Ma dall’arrivo dei tre ex top player del Barcellona è comunque arrivata la vittoria della Leagues Cup contro Nashville.

Adesso è tempo di mercato e la nuova stagione inizierà tra qualche mese. La MLS vuole accogliere nuovi campioni per porsi sempre di più nello scacchiere internazionale come un campionato di alto livello.

L’Inter Miami, sotto questo punto di vista, ha siglato un colpo straordinario. E’ ufficiale l’arrivo di Luis Suarez, che arriva a parametro zero dal Gremio. El Pistolero ha disputato una grandissima stagione in Brasile, con 26 gol e 17 assist in 53 presenze.

David Beckham si è detto entusiasta della firma di Suarez: “Non vediamo l’ora che scenda in campo insieme ai suoi ex compagni di squadra e con i giovani della nostra Academy”. Il proprietario dell’Inter Miami ha come grande obiettivo quello di rendere il club come il migliore della MLS e di trionfare nella CONCACAF Champions League.

Adesso è ufficiale: Suarez all’Inter Miami

Il contratto di Suarez sarà effettivo dal 1° gennaio e dovrebbe durare per un anno. L’uruguaiano ha rilasciato alcune dichiarazioni sul sito ufficiale del club: “Non vedo l’ora di iniziare e vincere più titoli possibili. Sono ottimista su quello che possiamo ottenere insieme. Darò il massimo per portare gioia a questi grandi tifosi. Non vedo l’ora di riunirmi con i miei grandi amici e giocatori. Sono ansioso di iniziare”.

Suarez è considerato come uno dei migliori attaccanti della sua generazione. Sono impresse nella mente dei suoi tifosi i suoi magnifici gol con le maglie soprattutto di Liverpool e Barcellona. Con Messi ha instaurato un rapporto di amicizia che va oltre al calcio e infatti l’Inter Miami già pregusta il feeling tra i due per nuovi successi.

La prima giornata della MLS che l’Inter Miami giocherà sarà contro i Real Salt Lake il prossimo 21 febbraio in casa. Una grande occasione per vedere all’opera Suarez, Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba. Quattro top player fantastici che, se accompagnati da altri giocatori locali di buon livello, possono trascinare il club di David Beckham verso la vittoria del titolo.