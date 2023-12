Vittoria ‘a metà per la Lazio’ contro l’Empoli: infortuni per Immobile e Luis Alberto

Da pochi minuti è terminata la gara tra l’Empoli e la Lazio con il risultato di 0-2 a favore del team guidato da Maurizio Sarri.

La Lazio inizia subito nel migliore dei modi la gara del Castellani. Luis Alberto, infatti, al 9’ tira, ma la sua conclusione viene respinta da Luperto sulla linea, la palla arriva a Zaccagni che la passa a Guendouzi che con il sinistro sblocca il risultato.Il francese, esattamente al 20’, sfiora il raddoppio, ma questa volta è bravo Caprile a deviare in corner.

Tuttavia, in appena cinque minuti, Maurizio Sarri è costretto a cambiare sia Ciro Immobile che Luis Alberto per alcuni problemi muscolari. Al 28’, di fatto, l’Empoli per poco non sfrutta questo momento di smarrimento dei capitolini, visto che va vicino al pari con la punizione di Bastoni che ha sfiorato l’incrocio dei pali.

Alla mezz’ora di gioco, invece, è bravissimo Ivan Provedel a salvare i suoi prima sul tiro di Grassi e poi su quello di Daniel Maldini. Il secondo tempo inizia così com’è finito il primo, ovvero con un gran intervento dell’estremo difensore della Lazio di Maurizio Sarri. Questa volta, però, l’ex Spezia è bravissimo sul tiro a botta sicura di Cambiaghi.

La Lazio chiude il discorso Empoli con il gol di Zaccagni: successo esterno del Genoa contro il Sassuolo

Ivan Prodel è veramente uno dei protagonisti di questa gara, visto che al 61’ respinge anche il tiro di Fazzini. Al 67’, dopo aver corso tutti questi pericoli, la Lazio riesce a raddoppiare con Mattia Zaccagni, bravo e fortunato a fiondarsi sulla ribattuta di Caprile proprio su un suo primo tentativo.

Dopo il secondo della Lazio, di fatto, la gara del Castellani si è definitivamente conclusa, visto che i capitolini sono a bravi a controllare il tutto. Con questo successo, in attesa del prosieguo della 17esima giornata di campionato, i biancocelesti hanno ridotto a 4 punti il proprio svantaggio dal quarto posto, occupato ora dal sorprendente Bologna allenato da Thiago Motta.

Nell’altra gara delle 18.30, invece, bisogna registrare la vittoria in trasferta del Genoa contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. I neroverdi sono anche passati in vantaggio con Andrea Pinamonti, ma poi hanno alzato bandiera bianca dinanzi al rigore realizzato da Gudmundsson e di Ekuban.