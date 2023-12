Napoli, senti Sabatini: “Non c’è decoro. Ho detto a Mazzocchi che ci vuole dignità…”

Arrivano le parole del direttore generale della Salernitana Walter Sabatini sulla trattativa con il Napoli per Pasquale Mazzocchi

Walter Sabatini è tornato alla Salernitana e se ne sono accorti tutti. Il pareggio dei granata di ieri contro il Milan può dare una spinta emotiva significativa per le prossime partite. Non sarà semplice salvarsi, perché la situazione è disastrosa sia dal punto di vista economico sia tecnico. Ma se c’è un uomo in grado di fare i miracoli nel calcio quello è proprio Sabatini e a Salerno lo sanno benissimo tutti.

Oggi c’è stata la conferenza stampa di presentazione di Sabatini alla Salernitana ed è stata anche l’occasione per parlare di Pasquale Mazzocchi. Sul terzino c’è forte il Napoli, che ha già incassato il sì del giocatore, ma che non ha trovato l’accordo con il club granata, che chiede sui 4-5 milioni di euro, mentre De Laurentiis ha offerto 1 milione.

Un’offerta che proprio non è andata giù a Sabatini che ha dichiarato: “Con orgoglio personale prendo atto che il Napoli sia interessato a lui, lo presi dal Venezia per un milione di euro. Come ho già detto a Mazzocchi, in un’operazione ci vuole dignità. Non c’è decoro in questo, se loro avvicinano il giocatore o l’agente e De Laurentiis offre una cifra iniqua”.

L’attacco di Sabatini al Napoli

Prosegue poi Sabatini, svelando anche che Mazzocchi si sia stizzito per come la Salernitana sta gestendo la trattativa: “Mi accusa di tarpargli le ali e di metterlo in difficoltà. Ma il Napoli dev’essere disposto a trattarlo come un giocatore importante, arrivato anche in Nazionale, e non come un aggregato, perché è fortissimo”.

Sabatini ha poi apprezzato le qualità di Mazzocchi nell’uno contro uno con Rafael Leao: “Chi ha visto la partita di ieri avrà apprezzato la sua prestazione. Se nel Napoli in Champions l’anno scorso dalla parte di Leao ci fosse stato lui sarebbero passati. Lui potrebbe andare al Napoli, ma serve che De Laurentiis trovi un accordo con Iervolino, sono i residuali presidenti italiani di squadre italiane”.

Insomma, la Salernitana vorrebbe che Mazzocchi sia valutato per quello che ritiene sia il suo reale valore. Non sarà semplice, perché il Napoli ha già in mano Davide Faraoni del Verona, che era stato un nome forte anche la scorsa estate prima che il club partenopeo decidesse di puntare su Zanoli. Il terzino ex Sampdoria andrà via in prestito e chissà chi sarà il suo sostituto: intanto, Sabatini ha messo le cose in chiaro.