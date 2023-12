Coppa d’Africa, chi lascia la Serie A e quanto starà assente

La Coppa d’Africa è alle porte, e diversi giocatori lasceranno la Serie A per prendere parte al torneo: chi sono e quando torneranno i convocati?

Si approssima un nuovo anno, e con esso l’inizio di una delle competizioni più contestate dai tifosi e dai club europei, la Coppa d’Africa. Il torneo continentale della CAF coinvolgerà 24 selezioni nazionali, rivolgendosi potenzialmente a un pubblico di 1,2 miliardi di persone, che ne fanno di diritto una delle maggiori competizioni del calcio mondiale. Nonostante questo, in Europa è vista principalmente come un fastidio, che sottrae ai club alcuni giocatori importanti nel bel mezzo della stagione.

Tra le squadre della Serie A, tra le più penalizzate dalla Coppa d’Africa troviamo senza dubbio il Milan e il Napoli, che dovranno rinunciare rispettivamente a Bennacer e Cukwueze, e a Osimhen e Aguissa. Ma non solo da meno l’Empoli (Ebuhei, Maleh), il Lecce (Rafia, Banda, Touba), la Fiorentina (Nzola, Kouamé) e la Salernitana (Coulibaly, Dia, Cabral). Così come, tra le big, anche la Roma probabilmente dovrà rinunciare a giocatori importanti, con Ndicka e Aouar.

Per il momento, le convocazioni per il torneo non sono ancora definitive e ufficiali, ma alcuni nomi sono quasi certi della loro presenza. Osimhen, fresco vincitore del Pallone d’Oro africano, è senza dubbio il giocatore più atteso della Coppa, così come Dia, Ndicka, Aouar, e Bennacer. Il centrocampista algerino del Milan ha confermato lui stesso la sua volontà di giocare il torneo, nonostante sia appena rientrato in campo a inizio mese dopo un lungo infortunio al ginocchio.

Quanto staranno assenti i convocati della Serie A per la Coppa d’Africa

La competizione continentale africana inizierà il 13 gennaio 2024 e si protrarrà fino all’11 febbraio. Ciò significa che i giocatori africani della Serie A salteranno potenzialmente tra le sei e le sette giornate di campionato. Nel conto va considerato anche il 19° turno, che si svolgerà tra il 5 e il 7 gennaio, che vedrà i giocatori già in nazionale, per prepararsi al via del torneo. È ovvio però che non tutti i convocati saranno indisponibili fino alla fine del torneo, e tutto dipenderà dalle prestazioni delle loro squadre.

Di sicuro, chi andrà in Coppa d’Africa sarà impegnato nel torneo fino al 24 gennaio, data ultima della fase a gironi. La Coppa è articolata in sei gruppi da quattro squadre, che qualificano alla fase successiva le prime due più le quattro migliori terze. Indubbiamente i giocatori che potrebbe restare assenti più a lungo sono quelli che giocano nelle squadre favorite per il torneo, in particolare la Nigeria di Osimhen, Lookman, Ebuhei e Chukwueze. Ma anche la Costa d’Avorio padrona di casa (Ndicka, Kamara, Koumaé), il Senegal campione in carica (Dia, Seck) e il Marocco quarto ai Mondiali (El Azzouzi, Maleh, Cheddira, Masina) rientrano nella categoria.

Oltre alle gare di Serie A, i convocati per la Coppa d’Africa salteranno alcune partite anche di altre competizioni. Sicuramente della Coppa Italia, che inizio gennaio prevede la seconda fase degli ottavi e poi tutti i quarti di finale, in entrambi i casi durante la fase a gironi. Chi arriverà tra le prime quattro della Coppa sarà quasi certamente indisponibile anche per l’andata del turno delle coppe europee che si terrà tra il 13 e il 15 febbraio.