Infortunati Inter: Dimarco, Lautaro Martinez e Dumfries: le novità

Tengono banco gli infortunati in casa Inter. Occhio alle condizioni fisiche di Lautaro Martinez, Dumfries e Dimarco, i quali potrebbero tornare in campo già dalla prossima sfida di campionato contro il Genoa

Come sta Lautaro Martinez? L’attaccante nerazzurro, fermo ai box per un piccolo problema muscolare, potrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi già dalla prossima sfida di campionato contro il Genoa. L’argentino, assente nella recente sfida contro il Lecce, proverà a stringere i denti per rispondere presente in occasione della sfida contro gli uomini di Gilardino. Lo staff medico dell’Inter darà il via libera solamente in caso di recupero totale e senza rischi di possibili ricadute con tempi di recupero più lunghi.

Facendo un discorso di percentuali, il Toro potrebbe tornare in campo al 65%. Cresce l’ottimismo, ma Simone Inzaghi eviterà rischi inutili e corse contro il tempo. Da valutare anche le condizioni di Dimarco, fermo ai box per alcune noie fisiche. Cresce l’ottimismo in vista della sfida contro il Genoa: il terzino sinistro dovrebbe recuperare senza particolari problematiche.

Più complicato il recupero di Dumfries. Il terzino olandese, fermo ai box per una lesione muscolare, difficilmente risponderà presente in occasione della sfida della 18^ giornata contro il Genoa. Inzaghi si affiderà ancora a Darmian nel ruolo di terzino destro, mentre Dumfries potrebbe tornare a disposizione solamente nel mese di gennaio. Cresce l’ottimismo per la 19^ giornata.

Infortunati Inter, occhio anche al mercato di gennaio

Situazione infortunati da valutare attentamente, ma occhio anche al capitolo calciomercato. Difficilmente il club nerazzurro irromperà con forte decisione sul mercato, ma Marotta e Ausilio potrebbe valutare e restare vigili su alcune opportunità. Nessuna conferma sul possibile affondo su Taremi. L’attaccante del Porto potrebbe rappresentare un obiettivo per la prossima sessione estiva. Inzaghi, dal canto suo, potrebbe puntare l’indice su un nuovo attaccante per completare il reparto offensivo.

Un nuovo attaccante pronto a vestire la maglia nerazzurra solamente con la formula del prestito secco. Spente sul nascere anche le indiscrezioni sul capitolo cessioni: Klaassen resterà all’Inter almeno fino al prossimo giugno. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane: Marotta e Ausilio dovranno valutare anche il possibile affondo per il sostituto di Cuadrado, il quale farà ritorno in campo solamente tra tre mesi.