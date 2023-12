Mercato Roma, si avvicina Bonucci e il retroscena su Smalling

Quali saranno le novità e strategie del mercato della Roma in vista del mese di gennaio? Il club giallorosso potrebbe affondare il colpo su un nuovo centrale difensivo considerando le precarie condizioni di Smalling

Come confermato da Thiago Pinto nel pre-partita di Roma-Napoli, il club giallorosso potrebbe valutare concretamente l’affondo su un nuovo difensore centrale in vista del mese di gennaio. Occhio al nome di Bonucci, il quale potrebbe aprire all’immediato ritorno in Serie A sponda giallorossa con addio lampo all’Union Berlino e alla Bundesliga. La trattativa con l’ex Juventus potrebbe entrare concretamente nel vivo nel corso delle prossime settimane. Nessuna smentita da parte dell’entourage capitolino e da parte degli agente del difensore.

L’arrivo di Bonucci alla Roma potrebbe coincidere con le precarie condizioni di Smalling con potenziali tempi di recupero ancora lunghi. Mourinho, dal canto suo, ha confermato l’indisponibilità del centrale difensivo inglese: “I tempi di recupero verranno valutati nelle prossime settimane, il ritorno non è vicino”. Questo il riassunto del tecnico portoghese, ma bisognerà capire nel dettaglio quando Smalling potrà tornare a disposizione.

L’affondo su Bonucci, infatti, potrebbe dipendere anche dalla situazione legata all’ex Manchester United. Mourinho ha poi aggiunto: “Dobbiamo fare i conti con alcuni giocatori dalla situazione clinica complicata”. Da valutare anche il possibile affondo per un nuovo centrocampista, considerando i continui ko fisici di Renato Sanches e Aouar.

Mercato Roma, Bonucci primo obiettivo di gennaio: i dettagli

Ritornando al capitolo Bonucci, l’ex Juventus, dal canto suo, sarebbe pronto ad aprire concretamente al ritorno in Italia, sponda giallorossa. L’esperienza in Germania, di soli sei mesi, potrebbe essere già giunta al capolinea. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane, ma trapela totale ottimismo per la fumata bianca che potrebbe portare l’ex difensore della Nazionale alla corte capitolina.

Per quel che riguarda il possibile assalto a un nuovo centrocampista, invece, Mourinho e la società giallorossa valuteranno il da farsi con estrema cautela. La Roma potrebbe valutare un investimento basato esclusivamente sul prestito secco senza diritto o obbligo di riscatto. La situazione di Renato Sanches e Aouar sarà valutate fino al prossimo giungo prima di una decisione totale e difinitiva.