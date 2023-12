Bonucci-Roma, è fatta: i dettagli dell’operazione

Il difensore italiano arriva in casa giallorossa dopo la parentesi all’Union Berlino, ecco le cifre e la durata del contratto.

Leonardo Bonucci si prepara a vestire la maglia della quinta squadra di Serie A della sua carriera. Dopo Inter, Bari, Juventus e Milan il difensore della nazionale italiana è ad un passo dalla Roma.

Aveva lasciato la Juventus a settembre, dopo una brutta vicenda che lo vedeva isolato dal gruppo Juventus, quando ormai la società aveva deciso che non faceva più parte del progetto. Scelse di andare all’estero, a Berlino, dove l’Union lo accolse a braccia aperte. Oggi, dopo sole dieci partite giocate con la maglia della capitale tedesca, Bnucci vuole tornare a casa, in Italia. Sulle sue tracce c’è la Roma, con la quale pare abbia trovato un accordo.

Attenzione, però, ai tifosi. La tifoseria giallorossa è spaccata in due a causa dei trascorsi di Bonucci. Difficile dimenticare il passato bianconero di Bonucci. Difficile anche dimenticare il suo passaggio al Milan sintomo, per i tifosi, di un giocatore che non crea un legame con la maglia che veste.

Bonucci, accordo trovato: le cifre e le tempistiche

La Roma, però, ha bisogno di un difensore. I problemi fisici di Mancini e Kumbulla, le assenze di Smalling e la partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa obbligano la società a correre ai ripari. Bonucci è ormai in Italia da qualche giorno, e andrà ad occupare un ruolo che Mourinho aveva esplicitamente chiesto: un centrale di esperienza per affrontare la seconda parte di stagione. L’Union Berlino è pronto a svincolare il difensore classe 1987, consentendo così alla Roma di prenderlo a parametro zero.

Bonucci ed il suo agente Lucci avrebbero voluto un contratto di un anno e mezzo, fino a giugno 2025. Bonucci stesso, però, avrebbe accettato la proposta della Roma di sei mesi con opzione per il rinnovo. Lo scoglio più grande? Lo stipendio. Le ultime indiscrezioni parlano di una cifra intorno ai 2,5 milioni di euro lordi (1 milione netto) per i primi sei mesi. Bonucci avrebbe accettato con l’obiettivo di riprendersi la Nazionale e tornare a giocare partite che contano. Mancano gli ultimissimi dettagli, per i quali dovrebbero incontrarsi domani.

Sembra quindi tutto ormai fatto, Leonardo Bonucci tornerà in Italia con la magia della Roma.