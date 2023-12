Buffon smentisce Allegri: “Lo scudetto deve essere un obiettivo per la Juve”

In attesa del match contro la Roma di Mourinho, in casa Juve bisogna registrare delle dichiarazioni di Gigi Buffon.

Dopo la vittoria in trasferta della settimana scorsa contro il Frosinone, la Juventus questa sera ospiterà all’Allianz Stadium la Roma di José Mourinho. La gara contro i giallorossi, di fatto, rappresenta una grande occasione per gli uomini di Massimiliano Allegri.

In caso di successo contro la Roma, infatti, la Juventus si metterebbe di nuovo a soli 2 punti dall’Inter capolista. Dopo aver fermato la stessa ‘Vecchia Signora’, infatti, il Genoa di Alberto Gilardino è uscito indenne anche dal match di ieri contro la squadra nerazzurra, pareggiando con il risultato finale di 1-1.

Per la Juve, di fatto, la gara di questa sera contro la Roma è davvero fondamentale per raggiungere il primo obiettivo di questa stagione, ovvero quello di restare attaccato alla vetta prima della sessione di mercato di gennaio. Tuttavia, in attesa della partita contro gli uomini di José Mourinho, in casa bianconera bisogna registrare delle importanti dichiarazioni di una storica bandiera: Gigi Buffon.

Buffon: “Lo Scudetto è un obiettivo della Juve di Allegri”

L’ex portiere della Juve, ed ora capo delegazione della Nazionale italiana di Luciano Spalletti, ha infatti parlato così delle ambizioni Scudetto della ‘Vecchia Signora’ ai microfoni ufficiali del quotidiano sportivo italiano ‘Tuttosport’: “Non è un’illusione per la Juventus, ma è un obiettivo di questa stagione”.

Il campione del Mondo nel 2006 con l’Italia di Marcello Lippi ha poi continuato il suo intevento:“Perché Allegri è così criticato? Arriva da due stagioni molto turbolenti, se penso alla felicità del mondo bianconero quando lui è tornato. Ci vuole tempo per ripartire. Questi primi due anni, magari, gli hanno consentito di costruire una squadra che possa tornare a vincere nel giro di un altro anno o altri due anni”.

Tuttavia, Gigi Buffon con queste dichiarazioni ha di fatto smentito Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, in tutta questa prima parte di stagione, ha infatti ribadito sempre che l’obiettivo della squadra è quello di tornare in Champions League. Paradossalmente, queste parole dell’ex estremo difensore vanno di pari passo con quelle dette da Francesco Acerbi nel post gara di Genoa-Inter.

Il difensore , infatti, ha ribadito a ‘DAZN’ che la sua Inter non è la super favorita per la vittoria finale dello Scudetto: “Dicono che dobbiamo vincere per forza, ma guardate quelli che sono andati via la scorsa estate: Brozovic, Handanovic, Dzeko e Lukaku. Noi abbiamo preso giocatori a parametro zero, mentre la Juve ha speso 200 milioni per Chiesa, Vlahovic e Bremer”.