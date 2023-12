Juve, Allegri è ancora netto sullo scudetto: “Il vero obiettivo è la qualificazione alla Champions League”

Tre punti fondamentali in casa Juventus. C’è chi parla di scudetto, ma non per tutti è cosi. Occhio alle parole di Allegri.

Nell’ultimo match del 2023 la Juventus batte la Roma nel posticipo della diciottesima giornata ed ottiene tre punti pesantissimi. Decide una rete di Rabiot e la solita vittoria di ‘corto muso’ con i bianconeri che vincono ancora 1 a 0 e si portano a soli due punti dall’Inter capolista.

A meno di clamorosi colpi di scena la lotta scudetto sembra ormai orientata a questi due club con l’Inter che fatica a staccarsi di dosso i bianconeri e la Juve con mostra solidità in ogni gara. Nel post partita di Juve-Roma il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è intervenuto a DAZN ed ha trattato di tanti temi.

Non poteva mancare una battuta alle parole di Acerbi di ieri e una risposta di Allegri che è apparso ancora deciso. Non è chiaro se si tratti di una strategia o altro, ma l’allenatore bianconero ha le idee chiare: “Non commento le parole di Acerbi, loro sono avanti di due punti e stanno facendo una grande stagione. Noi e loro abbiamo un percorso diverso, basta vedere la nostra rosa e la differenza di età. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, non guardiamo in casa degli altri”.

Juve, Allegri parla anche di mercato

Finito il campionato il club bianconero pensa anche al mercato e la priorità è rinforzare la rosa il prima possibile. Serve l’innesto di uno o anche due centrocampisti, ma l’allenatore bianconero predica calma ed anzi risponde anche alla situazione mercato:

“Possiamo migliorare la rosa anche dall’interno, abbiamo tanti giovani interessanti. Per farvi un esempio abbiamo Nonge che sta facendo bene e credo possa presto avere una chance. Obiettivo? Beh, è tornare in Champions League. Oggi abbiamo fatto una vittoria molto importante in quest’ottica e dobbiamo pensare a fare il maggior numero di punti possibili”.

Il tecnico ha concluso elogiando il lavoro di Dusan Vlahovic, tra i migliori e autore davvero di un’ottima gara. Allegri ha parlato cosi della prestazione del serbo: “Stasera è stato in crescendo rispetto alle ultime gare, l’abbiamo cercato bene ma si poteva fare meglio. Lui può giocare con tutti, sia con Chiesa che anche con Yildiz”.