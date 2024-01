Coppa Italia, poker del Milan e Cagliari ko: rossoneri ai quarti

Da pochi minuti è finito l’ottavo di Coppa Italia tra il Milan ed il Cagliari con il risultato di 4-1 a favore della squadra guidata da Stefano Pioli.

Dopo la vittoria in campionato col Sassuolo, il Milan di Stefano Pioli ha passato anche il turno in Coppa Italia. Questa sera, infatti, i rossoneri hanno sconfitto per 4–1 allo Stadio San Siro il Cagliari guidato da Claudio Ranieri.

Nonostante il risultato netto, di fatto, la prima occasione è stata proprio per la squadra sarda. Al 4’, infatti, Mirante ha compiuto una grande parata sulla spizzata dell’ex Andrea Petagna su azione da calcio d’angolo. Quattro minuti dopo, invece la squadra di Stefano Pioli è stata pericolosa con il tentativo di Jovic, servito da un ottimo passaggio di Adli, respinto da Radunovic.

Il serbo è stato pericolo anche al 21’, ma viene fermato all’ultimo momento da una grande scivolata di Hatzidiakos. Alla mezz’ora di gioco, invece, Theo Hernandez ha iniziato la sua grande partita, visto che ha fornito il suo primo assist della serata a Luka Jovic, bravo a battere Radunovic.

Il Milan a valanga sul Cagliari di Claudio Ranieri: a segno nel finale anche Leao

Mentre a fine tempo, dopo aver saltato i suoi avversari come birilli, Theo Hernandez ha assistito nuovamente Luka Jovic, questa volta aiutato da un intervento goffo di Radunovic. La seconda frazione di gara, di fatto, è iniziata com’è finita la prima, ovvero con un gol del Milan di Stefano Pioli.

Al 51’, dopo un’azione iniziata da Jimenez, Chaka Traoré ha battuto di nuovo un colpevole Radunovic, il quale non ha riuscito a bloccare un tiro debole centrale. Dopo vari minuti in cui c’è stato da segnalare solo una girandola di cambi, nei minuti finali della gara c’è stato prima il gol di Azzi e poi quello di Leao.

Con questo successo, il Milan si è qualificato per i quarti di finale dove incontrerà la vincente della sfida di domani tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ed il Sassuolo di Alessio Dionisi. La Coppa Italia, vista sia la distanza in classifica dall’Inter capolista che la ‘retrocessione’ dalla Champions all’Europa League, potrebbe di fatto diventare uno dei massimi obiettivi per la squadra di Stefano Pioli.