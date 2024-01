Mercato Juventus, arriva il nuovo centrocampista: sorride Allegri

Il mercato della Juventus si prepara a entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Caccia a un nuovo centrocampista per sopperire alle squalifiche di Pogba e Fagioli: Giuntoli valuta il nuovo affondo

Chi sarà il nuovo rinforzo della Juventus in vista del mercato di gennaio? I bianconeri punteranno con forte decisione su un centrocampista, abile sia in fase di impostazione, ma abile anche negli inserimenti senza palla. L’affare Phillips non starebbe trovando particolari riscontri, anche perchè il centrocampista inglese vorrebbe vestire bianconero solo per i prossimi sei mesi per conquistarsi la convocazione in vista degli Europei.

L’attuale centrocampista del Manchester City non sarebbe in cima alla lista dei desideri di Giuntoli e Allegri, con il direttore sportivo bianconero pronto a valutare nuove pista di mercato in vista delle prossime settimane. Intriga il nome di Samardzic, ma l’Udinese valuta il centrocampista circa 30 milioni di euro. Su Samardzic, inoltre, resta forte anche l’interesse del Napoli.

Più complicato, quasi impossibile, arrivare a Fabian Ruiz e Thuram, sogni nel cassetto di Giuntoli, ma inavvicinabili dal punto di vista economico. Il primo potrebbe lasciare il PSG con la formula del prestito, ma ciò che spaventa è l’oneroso ingaggio che dovrebbe accollarsi il club bianconero. Per quel che riguarda il centrocampista del Nizza, invece, spaventa la richiesta da 40 milioni di euro per il suo cartellino.

Mercato Juventus, si apre al ritorno di Bernardeschi?

E se fosse Bernardeschi il colpo a sorpresa della Juventus in vista della seconda parte di stagione? L’attuale giocatore del Toronto potrebbe lascia la MLS per fa ritorno a Torino con la formula del prestito. Allegri avrebbe così a disposizione un ottimo jolly di centrocampo, adattabile sia nel ruolo di esterno a tutta fascia, sia nel ruolo di mezz’ala. Attenzione all’evolversi di questa situazione nel corso delle prossime settimane.

Per quel che riguarda l’attacco, invece, non ci sarà nessun intervento sul mercato. Kean, Milik e Yildiz completeranno il reparto offensivo da qui fino al termine della stagione, confermando Chiesa e Vlahovic le prime scelte di Allegri.