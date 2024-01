Milan, momento d’oro per Jovic: e Pioli lo elogia in diretta

Il Milan ha battuto il Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia con Luka Jovic che ha segnato una doppietta

Luka Jovic sta vivendo un momento d’oro con la maglia del Milan. A inizio stagione aveva faticato molto, beccandosi tantissime critiche da parte dei tifosi rossoneri e degli addetti ai lavori.

L’attaccante serbo sembrava destinato a una carriera diversa, tant’è vero che il Real Madrid aveva investito anche 60 milioni di euro su di lui. Poi è iniziato il declino. La fiducia che invece Pioli gli sta dando può essere la chiave per vedere il miglior Jovic, che non c’è stato nemmeno con la maglia della Fiorentina.

Jovic è il giocatore che ha segnato più gol nell’ultimo mese: cinque reti realizzate con i rossoneri, di cui due questa sera contro il Cagliari nel 4-1 che porta il Milan ai quarti di Coppa Italia. Una prestazione di alto livello per un giocatore che si sta ritrovando sempre di più.

Se effettivamente l’attaccante serbo dovesse dare continuità a queste prestazioni, non è escluso che il Milan si incontri con Fali Ramadani per il rinnovo. Infatti, il contratto di Jovic scadrà il prossimo 30 giugno 2024 e dovrebbe appunto esserci un’opzione per un ulteriore anno.

Pioli elogia la prestazione di Jovic

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la partita contro il Cagliari e si è soffermato sulla prestazione di Jovic: “Credo che abbia grandissime qualità e debba lavorare di più. E’ arrivato dopo un’estate difficile, adesso sta bene fisicamente e mentalmente. Deve assolutamente insistere, ha le qualità per essere un grande giocatore”.

Pioli crede molto nelle qualità di Jovic che se dovesse continuare così, potrebbe diventare una grandissima alternativa a Olivier Giroud per il resto della stagione. La Coppa Italia è l’occasione perfetta per mettersi in mostra e lo stesso vale per l’Europa League.

Ai quarti di finale di Coppa Italia, il Milan affronterà la vincente di Atalanta-Sassuolo, in programma domani alle 18:00. Andare avanti può far bene alla stagione di Pioli, che non dovrà fronteggiarsi con Inter e Napoli, estromesse rispettivamente da Bologna e Frosinone.

Ed è inevitabile pensare per il Milan di provare a vincere una Coppa Italia che manca nel palmarès dalla stagione 2002/03. I rossoneri si trovano nella parte alta del tabellone, ovvero la stessa della Fiorentina e del Bologna, l’altro quarto di finale. E Pioli ha già ribadito che arrivare in fondo è un obiettivo.